Ô tô con đang chạy liên tiếp bốc cháy: Hãy nghĩ kỹ trước khi độ xe!

Sáng ngày 14/7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Dốc Khế (xã Quảng Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), một xe ô tô con đang lưu thông bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, trơ khung.

Trước đó, ngày 20/6, cũng qua địa bàn Thanh Hóa, ô chở khách đang chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa, đến cầu Nguyệt Viên cũng bất ngờ bốc cháy.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phí Văn Tuấn - Giám đốc Đại Cát JSC (chuyên gia về điện) cho rằng, ngoài nguyên nhân có thể do lỗi từ nhà sản xuất gây cháy - thường rất hiếm gặp, một trong những nguyên nhân chính là việc "độ" xe một cách cẩu thả, tùy hứng, vô tội vạ, theo phong trào.

Một trong số những nguyên nhân chính yếu là việc chủ xe độ vô tội vạ, theo phong trào.

Ông Tuấn nói: Rất nhiều chủ xe ô tô hiện nay sau khi mua xe hoặc sử dụng xe một thời gian, thường ngẫu hứng độ xe, thấy người khác "lên đồ", mình cũng "lên" cho bằng được và lắp thêm nhiều đồ chơi trên xe can thiệp trực tiếp vào hệ thống điện như đèn, gương điện, chiếu sáng, âm thanh…nhưng lại không nắm rõ cơ chế, nguyên lý, kỹ thuật, thiết kế của xe.

Có những trường hợp cố lắp thêm giá nóc, khoan thủng cả trần xe không để tác dụng gì.

"Công ty chúng tôi chuyên về điện, đèn led, đèn năng lượng… đã có trường hợp có người còn tới tận công ty yêu cầu mua đèn led để tự độ cho xe ô tô mới mua. Bán được hàng ai không thích nhưng vì an toàn của họ, tôi khuyên thật lòng là không nên" - ông Tuấn nói.

Một chiếc xe đang lưu thông cháy trụi trên phố.

"Nhà sản xuất xe có thương hiệu khi đưa ra thị trường đã tính toán, nghiên cứu nhiều năm, họ có thâm niên sản xuất cả trăm năm. Với đội ngũ chuyên gia, kỹ sư ô tô hùng hậu, họ đã nghiên cứu, tính toán chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học từng chi tiết trên từng dòng xe không thừa, không thiếu".

Với xe chở khách, nhiều nhà xe đã độ thêm còi, đèn, thậm chí lắp thêm nhiều ổ cắm, sạc pin… chạy dọc theo giường nằm cũng rất rủi ro, mất an toàn về điện, cháy nổ.

Việc độ xe hay lắp thêm những thiết bị khác trên xe phải hết sức cân nhắc kỹ. Nhiều người "độ" thêm loa, đài, âm thanh, màn hình, đèn trang trí… trên xe dù giá tiền bỏ ra không nhỏ nhưng thực tế lại mua qua nhiều khâu trung gian khiến thiết bị đắt nhưng lại là hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, cộng thêm dây diện rởm, thợ không lành nghề, thợ học mót không qua một trường lớp nào khiến khả năng xe đang chạy rò, cháy rất lớn, nguy hiểm tới an toàn tính mạng cho người ngồi trên xe. May mắn thoát nạn, xe cháy do độ, các hãng xe từ chối bảo hành, các hãng bảo hiểm từ chối đền bù. Không việc gì phải rủi ro như vậy. Trước khi quyết định độ xe, người tiêu dùng cần suy tính thật kỹ" - ông Tuấn lưu ý.