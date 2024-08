Ô tô tải lật ngang đường sau khi va chạm với ô tô 7 chỗ trên quốc lộ N2, đoạn qua Long An

Chiều 8/8, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp CSGT tỉnh Long An khám nghiệm xong hiện trường, cẩu phương tiện lật xuống lề đường, đồng thời xác định nguyên nhân xảy ra va chạm giữa 2 ô tô.

Ô tô tải sau khi xảy ra tai nạn giao thông đã lật ngang đường. Ảnh: Thiên Long

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, tài xế Trần Huỳnh Thiên Quốc (23 tuổi, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô tải 51D-525.03 lưu thông trên tuyến quốc lộ N2, hướng từ huyện Thạnh Hóa đi huyện Đức Hòa về TP.HCM.

Khi xe tải lưu thông vào đoạn km 44+800 quốc lộ N2 thuộc khu vực ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) thì va chạm ô tô 7 chỗ 66A. 224.30 do anh Tô Trọng Toàn (22 tuổi, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) cầm lái đi ngược chiều lại.

Tai nạn làm ô tô tải lật ngang xuống lề đường, hư hỏng nặng phần đầu. Ô tô 7 chỗ hư hỏng phần đầu, bên hông, đầu xe lọt xuống phía lề, 1 người trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn đoạn đương vắng người và xe lưu thông.