Ở vùng Bảy Núi của An Giang loại quả hột lộn ra ngoài chín đỏ có, chín vàng có, nhìn thôi đã no con mắt

Mấy mươi năm trước, ở vùng Bảy Núi, TX Tịnh Biên (tỉnh An Giang) rộ lên “phong trào” trồng cây đào lộn hột (cây điều).