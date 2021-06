OCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phát triển thêm chi nhánh

Theo đó, trong năm 2021, OCB được cấp phép thành lập thêm 04 Chi nhánh (CN) mới tại Hà Nội, Nam Định, Huế và Lâm Đồng, cụ thể: CN Hoàng Mai (Số 11-T3 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội); CN Nam Định (Số 253 Minh Khai, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); CN Huế (Số 132 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); và CN Lâm Đồng (Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Khách hàng giao dịch tại OCB (Ảnh: OCB)

Với việc phát triển thêm 4 CN trong hệ thống, OCB sẽ nâng tổng số điểm giao dịch lên 138 CN/PGD hiện diện tại hầu hết các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch và sử dụng các dịch vụ của nhà băng này.

Đặc biệt, cho thấy NHNN đánh giá tích cực về năng ực quản trị điều hành cũng như kết quả kinh doanh vượt bậc của OCB trong thời gian qua.

Đây là tin vui dành cho OCB khi Ngân hàng đang chuẩn bị chào đón sự kiện kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập (10/6/1996 -10/6/2021). Trải qua 25 năm phát triển, OCB hiện nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam theo 3 tiêu chí tốc độ tăng trưởng, an toàn và hiệu quả hoạt động.

"Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động để tiếp cận được đông đảo đối tượng khách hàng trên cả nước, trong thời gian tới, OCB vẫn sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống ngân hàng số với những tính năng và tiện ích vượt trội, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trong thời đại công nghiệp 4,0", đại diện lãnh đạo OCB cho biết thêm.

Trong những tháng đầu năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, OCB chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, NHNN đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn thông qua những chương trình ưu đãi lãi suất, giảm-giãn thời gian trả nợ vay…

Bên cạnh đó, ngân hàng vẫn nỗ lực đảm bảo tăng trưởng, kiểm soát tốt chi phí và hoạt động kinh doanh phù hợp, hiệu quả. Kết thúc quý I/2021, lợi nhuận trước thuế OCB đạt 1.276 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản đạt 160.297 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối 2020; dư nợ cho vay thị trường 1 (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 94.839 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối năm 2020; Cho vay khách hàng đạt 93.042 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2020; Huy động thị trường 1 (bao gồm UTĐT) đạt 112.190 tỷ đồng, tăng 3,5%, riêng huy động từ tiền gửi khách hàng tăng xấp xỉ 6% so với cuối năm 2020.

Gần đây nhất, nhà băng này đã được Moody's khẳng định xếp hạng tín nhiệm triển vọng tích cực, cho thấy Ngân hàng có nền tảng tài chính vững mạnh, vị thế an toàn vốn cao, khả năng sinh lợi cao hơn mức bình quân ngành.