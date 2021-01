Vượt thách thức, OCB tăng trưởng bền vững, lấy chuyển đổi số làm bệ phóng

Vượt khó khăn, OCB duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững nhiều năm liền

Đồng hành và hỗ trợ khách hàng

Tính đến hết 31/12/2020, tổng tài sản OCB đạt 152.848 tỷ, tăng 29% so với năm 2019. Huy động vốn đạt 108.614 tỷ, tăng 27%; tổng dư nợ cho vay đạt 90.128 tỷ, tăng 24% so với 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.414 tỷ, tăng 37% so với năm 2019.



Với các kết quả trên, ngân hàng đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh.

Chia sẻ về chuyện ứng phó với vấn đề này trong lĩnh vực ngân hàng, ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc OCB chia sẻ, với nhiều chính sách kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, thực hiên mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội" của Chính phủ, dịch Covid-19 đã được kiểm soát nhanh và tốt ở Việt Nam, nhiều ngành kinh doanh nhanh chóng phục hồi. Doanh nghiệp, cá nhân có cán cân vốn hợp lý vẫn vượt qua khó khăn.

Năm 2020 đánh dấu những bước tiến trên con đường trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam của OCB. Với tiềm lực tài chính, nguồn vốn vững mạnh, OCB có thể bức phá hơn trong tăng trưởng và hiệu quả. Nhưng trong điều kiện khó khăn chung của thị trường và yêu cầu nỗ lực giảm lãi suất cho vay từ cơ quan quản lý nhà nước, OCB đã thực hiện nhiều chính sách, giải pháp ưu tiên hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Tính đến 31/12/2020, dư nợ tín dụng được tái cơ cấu như miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ… khoảng 1.000 tỉ đồng và hiện nhiều khách hàng được cơ cấu lại đang hồi phục tốt, Ông Tùng cho biết thêm.

Ưu tiên an toàn tài chính, năng động chuyển hướng nguồn thu

Trong câu chuyện lợi nhuận ngân hàng giữa dịch Covid-19, một số ý kiến cho rằng không ít ngân hàng vẫn báo lãi cao đột biến. Vậy sự tăng trưởng này có "đột biến" không?

Khách hàng giao dịch tại OCB

CEO của OCB chia sẻ, sẽ là không đầy đủ nếu chỉ đánh giá hiệu quả lợi nhuận của một tổ chức qua con số tuyệt đối. Trong kỹ thuật phân tích tài chính chuyên sâu, nhóm chỉ số ROAA (lợi nhuận trên tài sản trung bình) và ROAE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là hai chỉ số tham chiếu để đánh giá và so sánh tương đồng. Cụ thể, ngân hàng là một ngành kinh doanh gắn chặt với biến động của nền kinh tế. Về cơ bản, khi việc kinh doanh tốt, ngân hàng phải có dự trữ cho những giai đoạn suy thoái.

"Chẳng hạn, nếu thị trường rơi vào những giai đoạn khủng hoảng tương tự năm 2008, thì ngân hàng vẫn phải bảo đảm các chỉ số an toàn vốn. Vốn này không thể lúc nào cũng huy động từ các cổ đông mà phải lấy từ lợi nhuận để dành, tích luỹ trong những năm trước. Nói khách quan, trong giai đoạn kinh doanh tích cực, các ngân hàng cần có dự phòng cho những giai đoạn nhiều rủi ro hơn", ông Nguyễn Đình Tùng nhìn nhận.

Ông Tùng nhân mạnh thêm, cần phải khẳng định OCB có khẩu vị thận trọng về rủi ro tín dụng, luôn đặt mục tiêu tăng trưởng quy mô bền vững đi cùng với chất lượng tài sản ngày một được nâng cao trong giai đoạn trước và ngày nay vẫn vậy.

Các ngân hàng cũng năng động chuyển đổi nguồn thu trong bối cảnh ưu tiên giảm lãi vay để hỗ trợ khách hàng.

Như tại OCB, trong năm 2020, nhà băng này đang có một danh mục rất đa dạng, năng động để tăng khả năng sinh lời hiệu quả trong 3 năm gần đây, không chỉ tập trung vào nguồn thu từ tín dụng.

Chờ bệ phóng từ chuyển đổi số

Năm rồi, OCB đã được đối tác Gartner (công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới) kiểm định về hoạt động số hóa của ngân hàng.

Kết quả không bất ngờ nhưng ấn tượng, khi OCB có 3 tiêu chí được Gartner đánh giá dẫn đầu thị trường gồm: Định hướng về phát triển số - tức là trả lời được câu hỏi "chúng tôi sẽ số hóa gì, lộ trình như thế nào?". Hệ thống nền tảng - hạ tầng mạng, an toàn bảo mật, các phần mềm lõi của ngân hàng và các hệ thống khác. Các ứng dụng hỗ trợ như BPM, OCB đã triển khai BPM từ cách đây 3 năm, hiện đã số hóa nhiều quy trình nội bộ của mình; và triển khai thành công nền tảng Open API để phát triển ngân hàng mở.