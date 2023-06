Trailer chính thức của bộ phim "One Piece". Clip: Netflix.

Bộ phim chuyển từ bộ truyện tranh Nhật Bản được toàn thế giới yêu thích "One Piece" đã tiết lộ cái nhìn đầu tiên về tác phẩm sắp tới. Bộ phim dài tám tập, dự kiến ra mắt vào ngày 31 tháng 8, có sự góp mặt của dàn diễn viên bao gồm Iñaki Godoy trong vai Monkey D. Luffy, Mackenyu trong vai Roronoa Zoro, Emily Rudd trong vai Nami, Jacob Romero Gibson trong vai Usopp và Taz Skylar trong vai Sanji. Tiết lộ thú vị này diễn ra trong sự kiện Tudum 2023 của Netflix được tổ chức tại Brazil.

"One Piece" ra mắt trailer đầu tiên

Câu chuyện của "One Piece" xoay quanh nhân vật Luffy, một chàng trai trẻ đầy quyết tâm dấn thân vào hành trình trở thành vua hải tặc. Cùng với một nhóm bạn trung thành, Luffy bắt đầu cuộc hành trình để tìm kiếm kho báu vô giá mang tên "One Piece".

Eiichiro Oda, tác giả của manga "One Piece", đóng vai trò là nhà sản xuất điều hành cho bộ truyện. Hợp tác chặt chẽ với Netflix, Oda đảm bảo rằng bộ phim vẫn trung thành với tầm nhìn của ông khi sáng tác bộ manga lừng danh. Suy nghĩ về quá trình hợp tác, Oda thừa nhận những thách thức trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn hoá.

Khán giả thế giới đón đợi chuyển thể của bộ truyện tranh Nhật Bản "One Piece". Ảnh: IT.

"Mặc dù họ hiểu từng nhân vật, nhưng rõ ràng chúng tôi đến từ những nền văn hóa rất khác nhau. Vì vậy, khi nói đến lĩnh vực giải trí, chúng tôi có các quy tắc, bộ kỹ năng và mục tiêu khác nhau. Đôi khi điều đó có thể gây khó chịu cho cả hai bên. Cảm giác như chúng tôi có cùng một mục tiêu nhưng lại không cùng bước sóng với nhau để đạt được điều đó. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu có thể hoàn thành bộ phim hay không?", " Oda nói trong một tuyên bố được chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức của "One Piece".

Nhận thấy tầm quan trọng toàn cầu của bản chuyển thể này, Oda bày tỏ mong muốn được giám sát dự án. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm đúng với nguyên tác."Tôi tin rằng đây là cơ hội cuối cùng để mang "One Piece" đến với toàn thế giới. Nếu chúng tôi định làm điều đó, tôi muốn có thể giám sát mọi thứ trong khi vẫn còn đảm bảo sức khoẻ... Có thông báo rằng chương trình sẽ ra mắt vào năm 2023, nhưng họ đã hứa rằng chúng tôi sẽ không ra mắt cho đến khi tôi hài lòng", ông nói.

Bộ truyện tranh "One Piece" đã đạt được thành công đáng kể và để lại dấu ấn khó phai trong thế giới truyện tranh và phim hoạt hình. Được sáng tạo bởi Eiichiro Oda, "One Piece" ra mắt lần đầu tiên trên tạp chí Weekly Shonen Jump vào năm 1997 và tiếp tục thu hút độc giả cho đến ngày nay.



Một trong những thành tựu lớn nhất của "One Piece" là tuổi thọ và tính nhất quán của nó. Với hơn 1.000 chương và còn tiếp tục tăng, bộ truyện đã trở thành một trong những manga dài nhất trong lịch sử. Khả năng của Oda trong việc duy trì một câu chuyện hấp dẫn và giới thiệu những cốt truyện mới và thú vị đã thu hút độc giả trong hơn hai thập kỷ. Chất lượng ổn định và sự nổi tiếng liên tục của manga là minh chứng cho tài năng kể chuyện của Oda.

"One Piece" là tượng đài truyện tranh của thế giới. Ảnh: Oda.

Một thành tựu quan trọng khác của "One Piece" là tác động toàn cầu của nó. Bộ truyện đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi quốc tế, vượt qua các rào cản về văn hóa và ngôn ngữ. Các chủ đề về tình bạn, phiêu lưu và theo đuổi ước mơ của nó gây được tiếng vang với mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội. "One Piece" đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và có một lượng người hâm mộ riêng trên toàn cầu. Nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu nhiều độc giả đến với thế giới manga và anime.

Ngoài ra, "One Piece" đã phá vỡ nhiều kỷ lục và đạt được những cột mốc quan trọng. Vào năm 2015, manga đã vượt qua kỷ lục trước đó về số lượng in lần đầu cao nhất của truyện tranh với tập 76, có số lượng in lần đầu đáng kinh ngạc là 4,05 triệu bản tại Nhật Bản. Nó cũng giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về "số bản sao được xuất bản nhiều nhất cho cùng một bộ truyện tranh của một tác giả."

Hơn nữa, "One Piece" đã tạo ra một bộ phim hoạt hình, phim ảnh, đồ lưu niệm và thậm chí cả các điểm tham quan công viên giải trí rất thành công. Bộ truyện đã trở thành một hiện tượng văn hóa, với các nhân vật và trích dẫn của nó trở thành biểu tượng trong cộng đồng anime.

"One Piece" cũng nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình nhờ xây dựng thế giới phức tạp, các nhân vật được phát triển tốt và cốt truyênj hấp dẫn. Sự chú ý của Oda đến từng chi tiết, lập kế hoạch tỉ mỉ và khả năng kết hợp nhiều cốt truyện lại với nhau đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ cũng như các nhà phê bình. Bộ truyện đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu trong suốt quá trình phát hành, càng củng cố vị trí của nó như một kiệt tác trong ngành công nghiệp truyện tranh.

Ngoài dàn diễn viên chính, loạt phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên phụ tài năng bao gồm McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala, và Phường Steven.