Ông Biden hứa chuyển khoảng 700 xe tăng, hàng nghìn xe bọc thép cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt tay đệ nhất phu nhân Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng Mỹ đã thành công trong việc tạo ra một liên minh các quốc gia từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, bao gồm hơn 50 quốc gia. “Tất cả chúng tôi đã cam kết cung cấp khoảng 700 xe tăng và 1.000 xe bọc thép, 1.000 hệ thống pháo, hơn 2 triệu quả đạn pháo, hơn 50 bệ phóng tên lửa tiên tiến và hệ thống phòng không”, ông Biden nói.



Theo Tổng thống Mỹ, tất cả những điều này là cần thiết để đảm bảo khả năng phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đề cập đến các chiến đấu cơ mà Kiev đang hối thúc các đồng minh cung cấp.

Tờ New York Times đã đưa tin rằng ông Biden đã đến Kiev bằng tàu hỏa. Chuyến thăm diễn ra bí mật vì lý do an ninh.

Andrii Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gọi chuyến thăm của Biden là "chiến lược".

ÔngYermak nói: "Hãy tin tôi, chuyến thăm của Joe Biden mang tính chiến lược. Rất nhiều vấn đề đang được giải quyết và những vấn đề đang chờ giải quyết cũng sẽ được đẩy nhanh.

Mục tiêu chung của chúng ta là chiến thắng của Ukraine trước Nga và chiến thắng của các chiến binh Ukraine trước vũ khí phương Tây".