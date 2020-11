Ông Cao Giang Nam từng ký những quyết định gì có liên quan đến Đường Nhuệ?

Đánh người ở trụ sở Công an phường nhưng không tìm được bị can!



Liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, TP.Thái Bình) ở Thái Bình, vừa qua Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã bắt 2 Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) điều tra hành vi có dấu hiệu tội phạm "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc".

2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên là Nguyễn Bằng Giang (SN 1981), Hoàng Hồng Hạnh (SN 1978).

Họ bị bắt để điều tra hành vi vi phạm của mình liên quan đến vụ việc mà Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", con nuôi Đường Nhuệ) cùng đồng phạm đánh, gây thương tích đến 44% cho một nạn nhân ở Thái Bình.

Vụ việc này Đường Nhuệ đã đứng ra dàn xếp. Cuối cùng, ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Nạn nhân bị Đường Nhuệ đánh giữa trụ sở Công an phường bị vỡ xương mặt, tổn hại 15% sức khỏe.

Trước dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Vũ Thư.

Cơ quan này cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích", việc này để điều tra làm rõ hành vi vi phạm với các đối tượng trong vụ việc của nạn nhân.

Trở lại với những vụ việc nổi cộm do băng nhóm Đường Nhuệ gây ra ở Thái Bình mà không bị xử lý ngay ở thời điểm vụ việc xảy ra, có thể nói ngay đến vụ Đường Nhuệ đánh người giữa trụ sở Công an phường ở TP.Thái Bình năm 2014.

Theo đó, sáng ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP.Thái Bình), Đường Nhuệ đã đánh anh Mai Thế Duy (33 tuổi), kẹp cổ mẹ anh Duy là bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) ngay tại phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm.

Hậu quả của hành vi côn đồ, bất chấp pháp luật của Đường, anh Duy vỡ xương mặt, tổn hại 15% sức khỏe. Công an TP.Thái Bình sau đó đã khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" vào ngày 5/1/2015.

Tuy nhiên, đến ngày 5/7/2015, Công an TP.Thái Bình quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến việc mẹ con bà Lý bị đánh.

Công an TP.Thái Bình sau đó khởi tố vụ án, tuy nhiên 6 tháng sau thì ông Cao Giang Nam ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được bị can, hết thời hạn điều tra.

Người ký quyết định này là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình Cao Giang Nam.

Theo quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự do ông Cao Giang Nam ký, lý do tạm đình chỉ là sau khi tiến hành điều tra thấy chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra.

Và vụ án này đã "nằm im" cho đến năm 2020, khi Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ vợ chồng Đường Nhuệ ở một vụ "Cố ý gây thương tích" khác, xảy ra tại chính nhà Đường.

Đường bị bắt ít ngày, Công an TP.Thái Bình đã phục hồi điều tra vụ Đường Nhuệ đánh người giữa trụ sở Công an phường Trần Lãm, và cũng rất nhanh chóng, Đường Nhuệ sau đó bị khởi tố bị can trong vụ án này.

Tháng 8 vừa qua, Đường đã bị Tòa án nhân dân TP.Thái Bình đưa ra xét xử. Đường Nhuệ lĩnh án 2 năm 6 tháng tù vì đã đánh người giữa trụ sở Công an phường.

Đến lúc này, Đường đã chính thức phải trả giá cho hành vi côn đồ, ngông cuồng của mình ở trụ sở Công an phường Trần Lãm vào 6 năm trước.

Kiểm soát công ty của người khác với "mục đích tốt"

Một vụ việc tiếp theo cũng liên quan đến Đường Nhuệ gây bức xúc cho gia đình nạn nhân cũng như dư luận xã hội, đó là vụ việc liên quan đến gia đình ông Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, TP.Thái Bình, Thái Bình), bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, vợ ông Lẫm).

Đường Nhuệ bị tố cáo cho người xuống kiểm soát, quản lý Công ty sản xuất, chế biến gỗ của gia đình ông Lẫm, không cho công nhân làm việc, đuổi hết công nhân ra khỏi công ty.

Trong vụ cho người xuống chiếm giữ công ty của vợ chồng ông Lẫm, Đường Nhuệ nói làm thế vì mục đích tốt. Đường còn không đồng ý với thông tin cho rằng nhóm của Đường xuống công ty Lâm Quyết dẫn đến mất các giấy tờ công nợ của vợ chồng ông Lẫm.

Sau đó chiếm giữ đồ đạc, tài sản, làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất; đe dọa đánh, giết và đưa hình ảnh gia đình ông Lẫm lên mạng xã hội. Vợ chồng ông Lẫm đã tố giác Đường Nhuệ tới Công an TP.Thái Bình.

Tuy nhiên, theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 29/3/2018 của Công an TP.Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Và người ký lúc này cũng chính là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, Trung tá Cao Giang Nam.

Hình ảnh sau khi người của Đường Nhuệ xuống chiếm giữ Công ty Lâm Quyết rời đi.

Thông báo không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình.

Và ở diễn biến mới nhất trong năm 2020, VKSND tỉnh Thái Bình đã hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12, ngày 29/3/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, liên quan đến tố cáo Đường Nhuệ và đàn em chiếm đóng, hủy hoại tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình).

VKSND tỉnh Thái Bình cũng giao Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra, xác minh làm rõ những nội dung tố cáo.

Ở một diễn biến khác, trước đó vợ chồng ông Lẫm đã bị VKSND tỉnh Thái Bình truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ án cũng có tình tiết liên quan đến việc Đường Nhuệ bị tố cáo cho người xuống kiểm soát, chiếm giữ công ty của nhà ông Lẫm.

Theo cáo trạng ngày 31/12/2018 của VKSND tỉnh Thái Bình, năm 2013 và năm 2016, ông Lẫm, bà Quyết vay số tiền 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới.

Vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết vay tiền bằng hợp đồng có thế chấp tài sản là xe ô tô Camry, biển kiểm soát 17K 9966, cam kết không thế chấp, không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay tiền.

Ngày 12/4/2017, khi chưa trả được nợ cho ông Tới, vợ chồng ông Lẫm đã đem chiếc xe ô tô trên bán cho ông Phạm Công Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng nói dối với ông Tới là chưa bán xe.

Đáng chú ý, cáo trạng này nêu rõ, 2 người này đã gian dối, nại ra lý do anh Nguyễn Xuân Đường chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận đã trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.

Vụ án đã xét xử sơ thẩm, tuy nhiên vợ chồng ông Lẫm kháng cáo. Tòa cấp cao sau đó xử phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại. Đáng chú ý, trong phiên phúc thẩm, Đường Nhuệ với vai trò là người làm chứng nói cho người kiểm soát công ty của vợ chồng ông Lẫm với "mục đích tốt".