Ông Chu Ngọc Anh: Hà Nội thích ứng linh hoạt, vượt qua thách thức lớn của dịch

Hà Nội: 2 tháng đầu năm thu ngân sách hơn 69 nghìn tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũ Duy Tuấn cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm ước đạt 69,1 nghìn tỷ đồng, đạt 22,6% dự toán, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu nội địa đạt hơn 64,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Hầu hết các chỉ số sản xuất và tiêu dùng tháng 2 giảm so với tháng 1 do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. "Tuy nhiên so với cùng kỳ, các chỉ số đều tăng mạnh, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong đó, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng đầu năm 2022 ước tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021; đa số các ngành sản xuất chế biến, chế tạo tăng so với cùng kỳ năm trước, một số ngành đạt mức tăng cao như chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 20,7%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 49,7%, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 11,9%..