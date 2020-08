Từ thống nhất quan điểm xử lý vụ Nhật Cường đến tạm đình chỉ Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan đã được Thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp tháng 11/2019, đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.



Đến cuộc họp hồi tháng 5/2020 của Thường trực Ban Chỉ đạo, trong kết luận đã chỉ đạo về nhiều nội dung, trong đó yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ án Nhật Cường.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội (ảnh IT).

Đáng chú ý nhất, tại phiên họp 18 của Ban Chỉ đạo (ngày 25/7/2020), trong kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vụ án Nhật Cường được nêu ra với một thông tin rất đáng chú ý. Đó là đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất quan điểm xử lý.

Vào tối qua, sau khi ông Nguyễn Đức Chung bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thủ tướng tạm đình chỉ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết:

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Thứ nhất, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai là vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Thứ ba là vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Trước đó ít ngày, tại buổi báo thường kỳ của Chính phủ, khi trả lời báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng nêu rõ, vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường rất nghiêm trọng, phức tạp. Vụ án chia làm hai phần, phần liên quan đến nội dung vụ án và phần liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước.

Theo Tướng Tô Ân Xô, liên quan đến vụ án Nhật Cường hiện có 8 bị can đang bị truy nã. Đáng chú ý trong số này có đối tượng Bùi Quang Huy, chủ công ty Nhật Cường.

Trở lại sự việc của ông Nguyễn Đức Chung, tính đến nay đây là trường hợp hiếm hoi một Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đang đương nhiệm bị Bộ Chính trị đình chỉ chức vụ Đảng và Thủ tướng tạm đình chỉ chức vụ chính quyền để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án.

Ông Nguyễn Đức Chung trưởng thành từ lực lượng Công an. Thời gian công tác trong lực lượng Công an, trên cương vị Phó Trưởng Phòng rồi Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an Hà Nội, tên tuổi của ông gắn với việc chỉ đạo khám phá thành công nhiều vụ án được dư luận quan tâm, như vụ trực tiếp xuống thuyết phục đối tượng khống chế con tin xảy ra tại một nhà tập thể ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (năm 2014)…

Trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, có lẽ hình ảnh gây chú ý nhất của ông Nguyễn Đức Chung là việc trực tiếp xuống đối thoại với người dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (tháng 4/ 2017), tháo gỡ căng thẳng, để người dân thả những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động đang bị bắt giữ.

Bên cạnh đó trên cương vị Chủ tịch, ông cũng có những phát biểu khiến dư luận xôn xao, như phát biểu: Hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau; Các bí thư, chủ tịch quận ngồi đây dám cam đoan với tôi các điểm trông giữ xe dưới phường có người nhà, có bãi đỗ xe của bí thư, chủ tịch không? Có đấy. Tôi xin nói các đồng chí có cả.

Những tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hà Nội lúc đó là điểm nóng nhất, với số ca nhiễm cao nhất cả nước, hình ảnh của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong các phiên họp chỉ đạo chống dịch thể hiện sự quyết liệt, quyết đoán qua phản ánh của truyền thông đã tạo dấu ấn với dư luận.

Thế nhưng trước và trong thời điểm của dịch Covid-19, vụ án Nhật Cường tiếp tục được Cơ quan điều tra mở rộng, nhiều đối tượng liên quan bị khởi tố. Dư luận đã có những xì xào, bàn tán về việc có hay không sự liên quan của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đặc biệt sau khi lái xe của Chủ tịch Chung và Phó Phòng Thư ký-biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Việc ông Nguyễn Đức Chung có sự liên quan như thế nào trong các vụ do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý sẽ được làm rõ. Qua việc Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, càng khẳng định rõ ràng công tác phòng, chống tham nhũng không "chững lại", "chùng xuống" mà tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, bài bản, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hiệu quả hơn.