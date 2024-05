Ông Eugene Keith Galbraith, Thành viên HĐQT độc lập Techcombank: Cơ duyên Việt Nam và hành trình định vị giá trị mới cùng Techcombank

Trước đó, ông Galbraith từng có hàng chục năm là lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Châu Á (BCA – Indonesia), góp phần đưa BCA chuyển đổi số thành công và trở thành thương hiệu ngân hàng giá trị nhất ở Đông Nam Á, theo Kantar BrandZ.

Cuối tháng 4/2024, HĐQT của Techcombank đón thêm một thành viên độc lập: ông Galbraith với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thế giới. Trước Techcombank, ông Galbraith nguyên là Chủ tịch Hội đồng Ủy viên và Phó Tổng Giám đốc ngân hàng BCA, từng là cố vấn cấp cao cho Bộ Tài chính Indonesia, và Tổng Giám đốc ABN AMRO Châu Á…

Ông Eugene Keith Gilbraith.

Chia sẻ với các phóng viên tại Việt Nam, ông Eugene Keith Gilbraith cho biết ông đặc biệt ấn tượng với sự chuyển mình mạnh mẽ của quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này, qua hình ảnh và câu chuyện đăng tải trên báo chí nước ngoài từ hơn 20 năm trước. Vài năm gần đây, hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên báo chí quốc tế, như một thị trường đầy tiềm năng và tăng trưởng vũ bão.

Vì thế, năm 2018-2019, khi lần đầu tiên có cơ hội sang Việt Nam, ông đã vô cùng yêu mến "mảnh đất hình chữ S". "Cũng là một cơ duyên, qua các buổi làm việc với các đối tác, trong đó có McKinsey, tôi biết đến Techcombank là một ngân hàng tư nhân Việt Nam rất thành công, luôn tìm kiếm với các hướng đi, mô hình mới, và đặc biệt, có lực lượng nhân sự tài năng, tôn trọng ý kiến phản biện" – ông Galbraith chia sẻ.

Cơ duyên lâu dài với Việt Nam đã đến, khi ông trở thành thành viên HĐQT độc lập mới của Techcombank. Vị chuyên gia ngân hàng kỳ cựu bày tỏ: "Đây là cơ hội quý báu giúp tôi có thể tìm hiểu đất nước Việt Nam năng động, đồng thời đóng góp vào hành trình vươn tầm khu vực thành công của Techcombank".

Kiến tạo niềm tin

Là một người yêu sách báo, ông Eugene rất tâm đắc với những chia sẻ của tác giả Marshall McLuhan trong cuốn sách "Understanding Media", khi cho rằng có sự tương đồng mạnh mẽ giữa triết lý truyền thông thế hệ mới và định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng. "Understanding Media" chỉ ra rằng trong thế giới truyền thông mới, "phương tiện là thông điệp" (The medium is the message).

Ông Galbraith cho rằng, mục đích của cả 2 bên đều là "kiến tạo lòng tin". "Triết lý đó rất đúng trong bối cảnh bùng nổ chuyển đổi số tài chính, bởi "phương tiện là thông điệp" đến khách hàng. Nói đến số hóa, mọi người thường nghĩ đến tiết kiệm chi phí và hiệu quả, nhưng thực tế, ngân hàng là kinh doanh niềm tin. Vì vậy, cần tập trung để duy trì "phương tiện ấm" để gắn bó khách hàng, thay vì chỉ thúc đẩy "phương tiện số" nhanh, tiện lợi song thiếu gắn kết", ông chia sẻ.

Đây cũng chính là phương châm hoạt động của Ban lãnh đạo Techcombank, khi các giải pháp tiên phong số hóa đều hướng đến nâng tầm trải nghiệm và cá nhân hóa các điểm chạm khách hàng.

Con số đã chứng minh! Năm 2023, Techcombank thu hút 2,6 triệu khách hàng mới, tăng khoảng 2,3 lần so với năm trước, và gần 50% khách hàng này đến từ kênh trực tuyến. Đặc biệt, kể từ năm 2016, Ngân hàng đã thúc đẩy triết lý "khách hàng là trọng tâm" với tương tác số đóng vai trò quan trọng. Theo số liệu cuối 2023, có đến 94% giao dịch cá nhân được thực hiện trên kênh số, và 88% khách hàng doanh nghiệp hoạt động (active) trên các nền tảng kỹ thuật số.

Các định vị giá trị mới cũng như hàng loạt cải tiến số hóa được giới thiệu trong năm 2023 đã giúp Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính của nhiều khách hàng.

Bằng việc ứng dụng tối đa năng lực đổi mới và công nghệ hiện đại, Techcombank đã xây dựng nền tảng dữ liệu độc quyền ‘Hồ Dữ liệu’ - được ông Eugene mô tả là "đẳng cấp, hiện đại và đáng khen ngợi" - để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Ông cũng bày tỏ sự ấn tượng khi Techcombank đã tích hợp được các phân tích dữ liệu sâu sắc để xây dựng năng lực am hiểu toàn diện hơn về khách hàng, đưa ra các định vị giá trị phù hợp, đồng thời liên kết dữ liệu với các công nghệ AI mới nhất, nhằm mang lại trải nghiệm siêu cá nhân hóa.

Vị thành viên HĐQT Techcombank tin rằng, các yếu tố tiện lợi, an toàn và tin cậy mà Techcombank đang theo đuổi cùng khách hàng chính là chìa khóa thành công cho ngân hàng số. Ông cho rằng khi các ngân hàng đặt lợi ích của khách hàng và ngân hàng như một, đồng thời cung cấp một nền tảng giao dịch nhanh, thuận tiện, an toàn, thì thương hiệu đó sẽ trở nên vượt trội và được khách hàng lựa chọn.

"Điều này sẽ giúp ngân hàng có vị thế cạnh tranh rất mạnh, từ đó có thể thúc đẩy CASA. Bởi vì khi khách hàng "chọn mặt gửi tiền", điều họ mong mỏi không chỉ là giá trị về tiền bạc, mà còn nhiều hơn thế," ông Galbraith chia sẻ.

Công thức thành công

Khi gia nhập Techcombank, ông Galbraith vô cùng ấn tượng với sự cởi mở và sẵn sàng tiếp thu những ý tưởng mới của Ban lãnh đạo Ngân hàng, điều có lẽ đã tạo nên sự tăng trưởng ngoạn mục của Techcombank trong những năm gần đây.

Bên cạnh số lượng lớn nhân sự tài năng trong nước, Techcombank cũng chiêu mộ nhiều chuyên gia nước ngoài và cộng đồng Việt kiều quay về đóng góp cho đất nước. Ví dụ vào năm 2022, 2023, Ngân hàng đã tổ chức chuỗi chương trình roadshow tuyển dụng tại Singapore, London (Anh), San Francisco (Mỹ) và Sydney (Úc) với mục tiêu thu hút nhân tài Việt Nam đang làm việc tại các thị trường tài chính hàng đầu thế giới, sở hữu năng lực chuyên môn hiếm có.

"Khi tập hợp được các nhân tài có kinh nghiệm và góc nhìn sâu sắc ở cả trong nước và quốc tế, bạn đã tìm được một công thức thành công," ông Galbraith nhận định.

Về phần mình, ông Galbraith tin rằng, những kinh nghiệm hàng chục năm trên thị trường tài chính ngân hàng quốc tế và khu vực sẽ bổ sung "nguyên liệu" để tạo nên sự thành công cho cho những mục tiêu bứt phá của Techcombank. "Đối với tôi, thành công cũng giống như một một món ăn ngon, được tạo nên từ những nguyên liệu và gia vị độc đáo, hấp dẫn. Sự đóng góp của tôi, vì vậy, cũng giống như nguyên liệu cần thiết. Tôi sẽ giữ tiếng nói và góc nhìn độc lập, để bổ sung kinh nghiệm quốc tế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh và chiến lược đầy tham vọng mà Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Techcombank đã đặt ra" – ông chia sẻ.

Theo ông Galbraith, Indonesia đã trải qua giai đoạn phát triển tương đồng với Việt Nam hiện nay, chính vì thế, những trải nghiệm của ông ở BCA sẽ có ích cho việc áp dụng vào mô hình của Techcombank. Chẳng hạn, năm 1998, ngành tài chính - ngân hàng Indonesia từng trải qua khủng hoảng, các ngân hàng buộc phải tái định vị thương hiệu và lựa chọn phân khúc khách hàng chủ đạo để phát triển. Và BCA đã thành công với phân khúc mass affluent (khách hàng có thu nhập khá và cao), như Techcombank đang lựa chọn triển khai hiện nay. "Đó là một quyết định sáng suốt, bởi tệp khách hàng này sẽ tạo nên động lực phát triển. Việt Nam có dân số hơn 100 triệu người, và không nhất thiết phải dàn trải trọng tâm cho tất cả", ông nhấn mạnh.

Cùng với đó, nhờ cách cấu trúc tài sản nợ tốt mà Techcombank có nguồn vốn dồi dào để cho vay. Có nghĩa, nhà băng này có thể cho khách hàng vay với giá rẻ hơn, nhờ nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đang dẫn đầu thị trường – cũng giống như cách mà BCA đã từng chinh phục khách hàng. Những sự tương đồng này, giúp kinh nghiệm của ông tích lũy trong suốt thời gian làm việc tại BCA sẽ rất có ích cho Techcombank.