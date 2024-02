Ông Khuất Việt Hùng: Kiểm tra vi phạm nồng độ cồn liên tục dịp Tết

Tai nạn giao thông giảm các tiêu chí

Theo thống kê của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia, từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023, toàn quốc xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 11.600 người, bị thương gần 15.300 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người chết, tăng 660 người bị thương.

Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 là "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", ngành công an đã ra quân thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các địa phương với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: V.N

Năm 2023, CSGT đã xử lý hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04% tổng số vi phạm), trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

Đến nay, người dân cũng đang dần hình thành văn hoá "đã uống rượu bia không lái xe", góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn, đặc biệt là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ quan thường trực về an toàn giao thông của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Việt Nam là 1 trong số 45/193 quốc gia thành viên có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm trên 30% trong giai đoạn 2011 - 2020.

Tính toán của WHO, tỷ lệ số người tử vong trên của Việt Nam đã giảm từ 25,4 người/100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17,7 người/100.000 dân vào năm 2021 (giảm 43,5%).

Năm 2023, tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách và xe container giảm cả 3 mặt so với thời gian trước liền kề (tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hành khách đã giảm 34,09% số vụ, giảm 18,48% số người chết và giảm 47,87% số người bị thương, tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container giảm hơn 42,50% số vụ, giảm 50% số người chết và giảm 21,42% số người bị thương).

Ông Khuất Việt Hùng đi kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải tại bến xe ở Hà Nội. Ảnh: Tạ Hải

Xử lý chuyên đề về nồng độ cồn liên tục

Chia sẻ với Dân Việt, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ùn tắc giao thông vào cao điểm Tết có tính chất quy luật, các cơ quan chức năng của Trung ương như Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã xây dựng phương án phân luồng từ sớm, từ xa tại các đầu mối ra vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Cùng đó, các đơn vị đã có phương án phối hợp với lực lượng các địa phương để giải tỏa, ứng phó khi phát sinh các tình huống giao thông.

Các địa phương cũng có sự phân công nhiệm vụ của các lực lượng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông rất cụ thể, từ công tác chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, phân luồng giao thông vòng trong, vòng ngoài đến các phương án tăng cường lực lượng, kết nối với lực lượng cứu hộ phương tiện nhằm có phương án ứng xử nhanh nhất khi xảy ra sự cố.

"Các phương án hiện nay tương đối sẵn sàng, tuy nhiên, có thể xuất hiện những tình huống bất thường như trời mưa hay tình trạng một vài phương tiện liên tục gặp sự cố trên đường. Các thành phố cũng cần nghiên cứu, lưu ý quan tâm vấn đề này để sẵn sàng ứng phó", ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, để đảm bảo an toàn trên mỗi cung đường không chỉ riêng dịp Tết, các lực lượng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cần chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân bằng các hình thức đa dạng, từ pano, khẩu hiệu đến những hình ảnh thực tế của các vụ tai nạn giao thông, những số liệu xử lý vi phạm nồng độ cồn, mức xử phạt.

Cùng với đó, không có cách nào khác ngoài việc lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an duy trì xử lý chuyên đề về nồng độ cồn liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lệ.