Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, (nhiệm kỳ 2023-2028) – một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của giai cấp nông dân.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn gợi mở 6 vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lương Quốc Đoàn gửi đến các đại biểu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang, các vị khách quý cùng 249 đại biểu lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, (nhiệm kỳ 2023-2028) thành công tốt đẹp.

Ông Lương Quốc Đoàn bày tỏ, An Giang là địa phương có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng-người Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam , lãnh đạo tỉnh An Giang chụp hình lưu niệm cùng Hội Nông dân tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Năm năm qua, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hội Nông dân tỉnh với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực tích cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nông dân, vận động, tuyên truyền, giúp cho nông dân hiểu, đồng thuận, đồng lòng, hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của địa phương, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn An Giang phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả nổi bật

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn ghi nhận những kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh An Giang 5 năm qua đã thể hiện đầy đủ trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động Hội đã góp phần làm cho nông nghiệp An Giang phát triển ổn định, nông nghiệp trở thành trụ đỡ kinh tế xã hội trong điều kiện đại dịch covid-19; công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ngày càng được nâng lên, trình độ dân trí ngày càng cao, dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nông dân ngày càng được phát huy.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao cờ thi đua của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Chính vì thế, An Giang là một trong những tỉnh luôn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Trung ương Hội NDVN giao hằng năm.

Hội đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân tỉnh nhà; củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn kết giữa nông dân với tổ chức Hội ngày càng chặt chẽ hơn, kịp thời tuyên dương, nhân rộng những gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế và cần tập trung khắc phục.

Đó là: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội vẫn chậm được đổi mới; một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, chưa kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân một số nơi tuy có đổi mới nhưng tính bền vững chưa cao; chất lượng hoạt động của một số chi, tổ Hội còn hạn chế, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chưa đều.

Phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; công tác hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

6 vấn đề quan trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Để đạt được các mục tiêu đại hội đã đề ra, thông qua đại hội, ông Lương Quốc Đoàn đề nghị đại biểu tham dự Đại hội cần tập trung thảo luận để đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh tham quan gian hàng sản phẩm OCOP của nông dân An Giang tại Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh và gợi mở 6 vấn đề để Đại hội xem xét, thảo luận, quyết định:

Thứ nhất:

Các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.

Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững.

Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Thứ 2:

Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, đẫy mạnh phát triển kinh tế tập thể; cung cấp kịp thời tri thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa cũng như những thách thức của sự biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và đời sống nông dân; giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu và xóa nghèo bền vững, có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ.

Chỉ có như vậy, nông dân mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước. Chỉ có như vậy, nông dân mới có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ để làm chủ nông thôn mới; không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng chính trị, văn hóa, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ 3:

Hội Nông dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để mở mang nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, biết tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường.

Đại biểu Trung ương, tỉnh tham quan gian hàng sản phẩm OCOP của nông dân An Giang tại Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Thứ 4:

Với trách nhiệm là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tham gia giám sát, phản biện xã hội.



Mỗi cán bộ Hội nông dân trong tỉnh cần phát huy cao độ truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương một cách có hệ thống, làm cơ sở để cụ thể hóa những chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn, góp phần thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền và nông dân trong tỉnh tìm ra con đường ngắn nhất để nâng cao đời sống của nông dân, để nông thôn thực sự là nơi đáng sống.

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ 5:

Các cấp hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, dựa vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, dễ tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Đồng thời, tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nông dân, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Thứ 6:

Cần phải nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh. Đề cao sự đóng góp của cá nhân các ủy viên chấp hành, nhất là các ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nhân, HTX trong việc lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới.

Để thực hiện được điều đó, Ban Chấp hành khóa mới phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, trí tuệ, hoạt động hãng hải hơn, chủ động hơn và sáng tạo hơn thì chúng ta tin chắc rằng vai trò của Hội Nông dân tỉnh sẽ ngày càng được nâng cao

Để Hội Nông dân An Giang thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam cũng trân trọng đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh An Giang, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; tích cực phối hợp, đồng lòng, chung tay hỗ trợ, tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nông dân, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cấp Hội Nông dân tỉnh An Giang hoạt động có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đại hội đề ra...