Ông Nguyễn Văn Nên, người vừa được giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM và quá trình công tác

Ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14/7/1957, dân tộc Kinh, quê quán ở Tây Ninh. Trước khi được chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ông là Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Nên.

Trước khi trở thành một chính khách quan trọng của Việt Nam, ông Nguyễn Văn Nên có 16 năm công tác trong ngành công an, trải qua nhiều vị trí như: Đội trưởng hình sự Công an huyện Gò Dầu, Phó trưởng rồi Trưởng Công an huyện Gò Dầu (từ 1975-1991).

Quá trình công tác sau đó của ông gắn liền với sự phát triển của tỉnh Tây Ninh. Năm 1992, ông Nguyễn Văn Nên giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu và sau 4 năm, ông trở thành Bí thư Huyện ủy Gò Dầu.

Sau khoảng 3 năm giữ cương vị này, ông Nên làm Trưởng Ban Tổ chức chính quyền rồi Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh. Năm 2006, ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Sau hơn 4 năm, ông giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 3/2013, ông được điều động ra Trung ương, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 8 tháng sau, ông Nên được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngày 27/01/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Văn Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được BCH Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 4/2/2016, ông Nên được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng 11/10/2020, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính Trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã công bố Quyết định số 2369-QĐNS/TW của Bộ Chính Trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân vẫn điều hành Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đến khi Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ rất cảm động và vinh hạnh khi được phân công về công tác tại Đảng bộ TP.HCM. Ông cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng và giao cho ông trọng trách lớn lao này; đồng thời, cảm ơn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ TP.HCM đã ủng hộ quyết định của Bộ Chính trị.

"Tôi nhận thức đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và là thử thách lớn với mình", ông Nên nói. Đồng thời, ông Nên cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và của TP.HCM, giúp đỡ, sẻ chia mọi mặt để ông đủ sức làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông hứa với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Đảng bộ, nhân dân TP.HCM sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục sự nghiệp xây dựng TP.HCM phát triển, xứng đáng với sự đóng góp, hy sinh của các thế hệ tiền nhân, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân TP.HCM và cả nước.