Ông Phạm Minh Chính: Xây dựng Lạng Sơn trở thành khu trung chuyển hàng hóa XNK lớn của cả nước

Sáng 26/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc phiên chính thức.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đại hội có sự góp mặt của 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 65.000 Đảng viên thuộc 15 Đảng bộ trực thuộc tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII diễn ra từ ngày 25-27/9/2020.



Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính khẳng định: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; hoàn thành 18/20 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Phạm Minh Chính cũng đã chỉ ra một số hạn chế Lạng Sơn cần khắc phục trong thời gian tới.

Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để Lạng Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:



Một là tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc Lạng Sơn thành nguồn lực để phát triển,...

Hai là tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ...

Ba là tập trung lãnh đạo, đầu tư cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm gắn kết với việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội. Phát triển mạnh kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất nhập khẩu lớn của cả nước; đẩy mạnh kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và với cả nước; củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu...

Bốn là giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; trong đó hết sức coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em trên vùng đất Lạng Sơn...

Năm là củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Chủ động xây dựng Lạng Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng; phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc...

Sáu là phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước...