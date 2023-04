Ông Phan Văn Khanh được bầu tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn khóa XII

Phong trào nông dân Hương Sơn luôn đứng trong top đầu của tỉnh

Ngày 14/4, Hội Nông dân huyện Hương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có 167 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 23.100 hội viên nông dân huyện Hương Sơn. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá chọn làm đại hội điểm cấp huyện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, của cấp uỷ đảng các cấp, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cùng với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn huyện, công tác hội và phong trào nông dân huyện Hương Sơn đã được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Qua đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, xây dựng huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Hương Sơn, có tiềm năng thế mạnh về phát triển nông nghiệp, có diện tích đất đồi núi lớn thích hợp trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và cây lâm nghiệp. Huyện có nhiều vùng sinh thái nông nghiệp đa dạng thích nghi với nhiều cây trồng, vật nuôi đã tạo đà cho ngành nông nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Những năm qua, đề án tái cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, VietGAP, sản phẩm OCOP, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị được quan tâm.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm Ocop và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Hương Sơn. Ảnh: PV

Toàn huyện có 5 sản phẩm chủ lực: cam, chè, gỗ nguyên liệu, hươu, lợn, huyện đã tập trung chỉ đạo ứng dụng khoa học kỹ thuật, giống mới, phát triển các mô hình, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, để tạo khối lượng hàng hóa lớn; từng bước liên kết sản xuất với doanh nghiệp.

Đến nay có toàn huyện có 47 sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop 3 sao trở lên, hình thành 12 mô hình áp dung công nghệ thông minh, công nghệ mới (tuần hoàn, hữu cơ, giám sát thông minh, hệ thống tưới…), có 1.752 mô hình kinh tế, 93 hợp tác xã, 366 tổ hợp tác và 610 doanh nghiệp.

Lúa diện tích cơ cấu hằng năm 4.680 ha, diện tích đất màu khoảng 3.800 ha chuyển đổi linh hoạt giữa cây lạc, đậu, ngô, thức ăn chăn nuôi theo nhu cầu thị trường hoặc đáp ứng nhu cầu thức ăn cho gia súc. Tổng diện tích trồng cam 2.286 ha

Bà Nguyễn thị Mai Thủy-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, trao tặng Hội Nông dân Hương Sơn cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: PV

Đàn hươu hơn 41.800 con, tăng 25% so với đầu nhiệm kỳ, sản lượng nhung hươu 16,98 tấn; đàn trâu bò 40.900 con, giảm 12,2 % so với đầu nhiệm kỳ; đàn lợn 61.854 con, tăng 22,3% so với đầu nhiệm kỳ; đàn dê 17.696 con; đàn gia cầm 951 nghìn con; ong 20.018 đàn. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo 4,16%, hộ cận nghèo 4,96%, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2022 đạt trên 45,48 triệu đồng/năm (tăng 60,7 % so với đầu nhiệm kỳ).

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện nhà. Hương Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 142 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 63,4% tổng số thôn), 897 vườn mẫu, 31 cụm dân cư "sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn-văn minh".

Hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Các phong trào thi đua của hội tiếp tục được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện hội đã phân 5 cụm thi đua, mỗi đồng chí uỷ viên ban thường vụ phụ trách 1-2 cụm, chỉ đạo, theo dõi và hỗ trợ các hoạt động. Tổ chức ký giao ước thi đua hằng năm, giao ban tháng đánh giá kết quả bằng các hình ảnh đăng trên facebook đồng thời căn cứ kết quả chấm điểm để xếp loại thi đua theo 3 loại A,B,C.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: PV

Bà Nguyễn thị Mai Thủy-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận, nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã chủ động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tổ chức hội viên, nông dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi và tự hào, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội Nông dân từ cấp huyện đến cơ sở tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân được nâng cao. Vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức hội được nâng lên rõ rệt, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn, đặc biệt là xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới".

Bà Nguyễn thị Mai Thủy-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Mai Thủy- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: "Các cấp hội cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 19 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra 5 quan điểm phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: "nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn".

Vận động nông dân chủ động, tích cực với vai trò chủ thể, trung tâm tham gia xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu".

Ông Phan Văn Khanh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn. Ảnh: PV

Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2018-2023, Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen giai đoạn 2017 – 2022; UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc 2022 và nhiều bằng khen của Trung ương và tỉnh; Giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện; nhiều nông dân được vinh danh nông dân Việt Nam xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Trần Thế Dũng-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân Hương Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: PV



Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 23 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Phan Văn Khanh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028 với số phiếu 100%.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư huyện ủy Hương Sơn, cho biết: "Trong nhiệm kỳ qua, bám sát định hướng của Hội Nông dân tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp hoạt động của chính quyền.

Ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư huyện ủy Hương Sơn, nhấn mạnh tại Đại hội, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ảnh: PV

Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội Nông dân huyện Hương Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI đã đề ra".