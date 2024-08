Ông Putin chọn nhân vật thân cận thay tướng chỉ huy phòng thủ ở Kursk

Aleksey Dyumin, một người thân cận với Tổng thống Putin đã được chọn làm chỉ huy chiến dịch phòng thủ Kursk. Ảnh: Getty Images.

Thông tin về việc thay người chỉ huy ở Kursk được Newsweek dẫn theo một quan chức và nhiều blogger quân sự ủng hộ chiến tranh của Nga.

"Nguồn tin của tôi đã xác nhận thông tin này trước đó. Thực sự, ông Dyumin đã được mời tham gia một cuộc họp (với ông Putin) vào ngày hôm qua và được chỉ định giám sát hoạt động chống khủng bố. Nhưng nhiệm vụ chính là đánh bại các lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập vào lãnh thổ khu vực Kursk" - Nikolay Ivanov, một đại biểu Duma Quốc gia Nga từ khu vực Kursk, cho RTVI biết ngày 13/8.

Tin tức về việc bổ nhiệm ông Dyumin—cựu vệ sĩ của Tổng thống Putin và là thống đốc khu vực Tula—xuất hiện khi Tướng Gerasimov được cho là bị chỉ trích vì dường như đã bỏ qua các cảnh báo tình báo cho thấy các lực lượng Kiev đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bằng xe tăng vào Kursk, khu vực giáp với vùng Sumy ở đông bắc Ukraine.

Bloomberg, trích dẫn một nguồn tin không được nêu tên gần gũi với Kremlin, đưa tin hôm 8/8 rằng các quan chức Kremlin đang cảm thấy thất vọng với cách xử lý của ông Gerasimov đối với cuộc chiến. Những cáo buộc tương tự về ông đã lan truyền trên các kênh Telegram của Nga vào tuần trước, khi quân đội Ukraine tiến sâu hơn vào khu vực Kursk.

Ukraine phát động cuộc tấn công bằng xe tăng vào Kursk vào ngày 6/8 và được báo cáo đã nhanh chóng kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ Nga. Trang web điều tra của Nga, Agentstvo, cho biết vào đêm 12/8, diện tích hoạt động quân sự ở khu vực Kursk đã vượt quá 1.000 kilômét vuông (386 dặm vuông).

Hàng nghìn cư dân đã được sơ tán khỏi khu vực Kursk, nơi Nga đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang.

Quân đội Nga đã triển khai thêm nguồn lực đến khu vực này. Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/8 công bố các video về thiết bị quân sự của nước này đang được chuyển về khu vực Sudzhansky của Kursk, nơi được báo cáo hiện đang bị Ukraine chiếm đóng một phần.

Kênh Telegram của Nga, Rybar, do cựu nhân viên Bộ Quốc phòng Nga Mikhail Zvinchuk thành lập, cho biết việc bổ nhiệm ông Dyumin cho thấy, khi không có sự can thiệp của Moscow, lực lượng an ninh đã không thể giải quyết "cuộc khủng hoảng hoạt động ở khu vực Kursk."

Tuần trước, đã có đồn đoán rằng Tổng thống Putin đã chỉ định ông Alexander Bortnikov, giám đốc của Dịch vụ An ninh Liên bang Nga (FSB), phụ trách các hoạt động ở khu vực Kursk.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Mỹ, đã đánh giá vào ngày 10/8 rằng ông Putin có thể đã chỉ định Bortnikov vì ông "trước đây đã chứng minh được mình là một nhà quản lý hiệu quả trong các cuộc khủng hoảng đe dọa sự ổn định nội bộ của Nga và chế độ Kremlin".