Ông Trầm Bê đã trở lại sau 7 năm tù

Ông Trầm Bê (sinh năm 1959) chính thức được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của BV Triều An. Ảnh: BV Triều An

Công ty CP bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (bệnh viện Triều An) vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2023. Theo đó, ông Trầm Bê (sinh năm 1959) chính thức được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của bệnh viện này (nhiệm kỳ 2022 - 2027), với tỷ lệ tán thành lên tới gần 99%.

Đại gia Trầm Bê quay lại BV Triều An sau 7 năm ngồi tù

Ông Trầm Bê đã giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của bệnh viện Triều An từ năm 1999 đến năm 2017. Tuy nhiên, vào ngày 1/8/2017, ông Trầm Bê đã bị bắt giam với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch hội đồng tín dụng ở ngân hàng Sacombank), vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngay sau đó, ông bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của bệnh viện Triều An.

Với tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Trầm Bê đối diện với hai bản án hình sự, và bị tuyên phạt tổng cộng 7 năm tù.

Ông chấp hành án tù và mới hoàn thành án phạt từ đầu năm nay.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của BV Triều An. Ảnh: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023

Công ty TNHH bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An thành lập năm 1999, là một trong những bệnh viện tư nhân đa khoa đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam.

Năm 2001, bệnh viện này đi vào hoạt động với vốn điều lệ 490 tỷ đồng, được góp vốn bởi ông Trầm Bê, CTCP xây dựng Bình Chánh và ông Lưu Trung Lương, một doanh nhân gốc Hoa.

Trong cơ cấu ban điều hành của bệnh viện Triều An đến cuối năm 2022, chỉ có 1 người con gái ông Trầm Bê là bà Trầm Thuyết Kiều. Hiện bà Kiều là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, sở hữu 21,42% vốn điều lệ bệnh viện Triều An, tương đương gần 10,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, một số cá nhân liên quan đến ông Trầm Bê tại BV này còn có ông Trầm Sê, em trai của ông Trầm Bê, là Trưởng ban kiểm soát.

Bà Viên Tú Anh (chị vợ ông Trầm Bê), thành viên HĐQT, hiện nắm 3,44% vốn.

Hai người con còn lại của ông Trầm Bê là ông Trầm Trọng Ngân và ông Trầm Khải Hòa hiện không giữ chức vụ gì tại BV này.

Bệnh viện Triều An đang làm ăn ra sao?

Theo tìm hiểu của Dân Việt, trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, BV Triều An đều lãi hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, năm 2021, BV này lại bị lỗ 26,87 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bước sang năm 2022, BV Triều An ghi nhận doanh thu đạt kỷ lục mới và có lợi nhuận trở lại. Cụ thể, BV này ghi nhận doanh thu 592,56 tỷ đống, tăng 55% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế gần 41 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2021.

Quý I/2023, BV Triều An đạt 141 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, BV này đạt lãi ròng sau thuế hơn 19 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, BV Triều An đặt kế hoạch 628 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 47,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. BV chia cổ tức dự kiến là 10%.

Tính đến ngày cuối quý I/2023, khối tài sản của BV Triều An đã tăng nhẹ so với đầu năm, đạt mức gần 1.130 tỷ đồng. Đồng thời BV có khoản nợ phải trả hơn 530 tỷ đồng.