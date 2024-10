Chiều ngày 10/10 (theo giờ Mỹ), nam rapper nổi tiếng Sean "Diddy" Combs đã lần đầu tiên ra hầu tòa tại Tòa án liên bang Manhattan với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và mại dâm. Theo thông tin từ Page Six, Diddy mặc một bộ trang phục màu nâu và vào bên trong tòa án thông qua cửa phụ. Dù đối diện với những cáo buộc nặng nề nhưng Diddy vẫn giữ tinh thần vui vẻ khi chào đón gia đình và các luật sư của mình tại phiên tòa.

"Ông trùm" Diddy vui vẻ tại tòa, mặc án nặng "treo trên đầu"?

Sự có mặt của gia đình Diddy đã thu hút sự chú ý, đặc biệt là sự xuất hiện của mẹ anh là bà Janice Combs và sáu trong số bảy người con của Diddy gồm: Quincy Brown, Justin Combs, Christian “King” Combs, Chance Combs và cặp song sinh Jessie Combs cùng D'Lila Combs. Dẫu vậy, khi bà Janice Combs bước ra khỏi xe, bà đã bị đám đông bên ngoài la ó. Nhiều người thậm chí còn yêu cầu cặp song sinh Jessie và D'Lila đoàn kết để bảo vệ danh dự của mẹ mình là người mẫu Kim Porter, thông qua một cuốn hồi ký gây tranh cãi.

Diddy tại phiên tòa xét xử. Ảnh: IG.

Theo thông tin từ Daily Mail, thẩm phán Arun Subramanian đã ấn định ngày xét xử chính thức cho vụ án này vào ngày 5/5/2025. Trong khi đó, nhóm luật sư của Diddy đã ba lần đệ đơn kháng cáo nhằm xin cho anh được tại ngoại. Tuy nhiên, các yêu cầu này đều bị từ chối do lo ngại rằng Diddy có thể đe dọa nhân chứng và cản trở quá trình điều tra. Ngoài ra, các công tố viên cũng cho rằng, Diddy có nguy cơ bỏ trốn vì anh sở hữu tài sản lớn và có thể sử dụng máy bay riêng.

TMZ đưa tin rằng, trong phiên tòa ngày 10/10, Diddy vẫn giữ trạng thái vui vẻ. Mẹ của anh là bà Janice Combs, thậm chí đã thổi nụ hôn gió về phía con trai mình, dù anh đang bị còng chân. Đáng chú ý, nhóm luật sư của Diddy đã đưa ra cáo buộc rằng, chính quyền liên bang Mỹ có hành vi phân biệt chủng tộc trong vụ án này, qua bộ phim tài liệu "The Downfall of Diddy: The Indictment". Tuy nhiên, các công tố viên đã phủ nhận cáo buộc này và khẳng định đó là vô căn cứ.

Một trong những tình tiết gây chú ý của vụ án là việc các công tố viên bác bỏ cáo buộc về đoạn video CCTV được công bố gần đây, cho thấy Diddy truy đuổi và tấn công bạn gái cũ Cassie tại một khách sạn vào năm 2016. Các công tố viên khẳng định, họ không cung cấp thông tin công khai liên quan đến vụ việc này và cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục. Họ hiện đang phân tích hơn 100 thiết bị điện tử được tìm thấy tại các căn nhà riêng của Diddy ở Los Angeles và Miami, với khả năng sẽ có thêm các cáo buộc khác được bổ sung trong tương lai.

Các con của Diddy có mặt tại phiên tòa. Ảnh: AP/Yuki Iwamura.

Ngoài ra, nhóm pháp lý của Diddy cũng đã đệ đơn kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cáo buộc rằng các đặc vụ đã rò rỉ thông tin trái phép về vụ khám xét nhà riêng của Diddy, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình điều tra và xét xử. Nhóm luật sư của Diddy cho rằng, những thông tin bị rò rỉ có tính định kiến cao, gây tổn hại đến quyền lợi của thân chủ họ trong quá trình xét xử công bằng. Họ yêu cầu tòa án tổ chức một phiên điều trần để xem xét hành vi sai trái của chính quyền liên bang.

Theo thông tin mới nhất, phiên điều trần tiếp theo của Diddy sẽ diễn ra vào ngày 18/12, trước khi tiến hành phiên tòa xét xử chính thức vào ngày 5/5/2025. Vụ án của Sean "Diddy" Combs hiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, bởi những cáo buộc nghiêm trọng và sự tham gia của nhiều nhân vật có tiếng tăm trong giới giải trí Mỹ.