Jennie vừa chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Mantra" vào sáng 11/10. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ phát hành sản phẩm kể từ khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, đánh dấu sự khởi đầu cho sự nghiệp độc lập của cô. Trong MV này, Jennie kết hợp với ê-kíp nước ngoài và thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhằm hướng đến thị trường quốc tế. "Mantra" là sự hòa quyện giữa nhịp điệu mạnh mẽ, lặp lại và giọng hát trầm ấm đặc trưng của Jennie, tạo nên một sản phẩm âm nhạc đầy ấn tượng.

Jennie táo bạo trong MV mới

MV "Mantra" của Jennie ra mắt ngày 11/10 đang nhận "mưa" lời khen. Ảnh: YouTube Jennie.

Trong MV "Mantra", Jennie xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, táo bạo qua những bộ trang phục xuyên thấu, để lộ nội y hoặc quần ngắn khoe vóc dáng thon gọn. Phong cách thời trang của Jennie trong MV nhận được nhiều lời khen ngợi khi cô thể hiện sự tự tin, mạnh mẽ, khẳng định vị thế của một ngôi sao hàng đầu làng nhạc. Với sự đầu tư chỉn chu về cả hình ảnh lẫn âm nhạc, MV "Mantra" nhanh chóng gây ấn tượng mạnh ngay sau khi phát hành. Chỉ vài giờ sau khi ra mắt, "Mantra" đã đạt thứ hạng 41 trên bảng xếp hạng âm nhạc Melon, một thành tích đáng nể đối với một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đặc biệt, Jennie đã hợp tác với đạo diễn Tanu Muino, người từng giành giải Grammy cho hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất. Tanu Muino là người đứng sau các sản phẩm âm nhạc đình đám như "As It Was" của Harry Styles và "Standing Next to You" của Jung Kook. Sự hợp tác này càng khẳng định mức độ đầu tư và kỳ vọng của Jennie dành cho sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà cô thực hiện độc lập sau khi rời YG.

Jennie táo bạo trong MV mới. Ảnh: YouTube Jennie.

Trước khi phát hành MV, Jennie đã gây chú ý khi xuất hiện trong một đoạn video hút thuốc lá điện tử, dẫn đến những tranh cãi trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ sau đó đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hành động của mình. Jennie cho biết, cô đã trực tiếp xin lỗi những nhân viên có mặt tại thời điểm đó và đang suy ngẫm về hành động của bản thân.

Với "Mantra", Jennie mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới, thể hiện sự trưởng thành và độc lập sau 8 năm gắn bó với YG Entertainment. Không còn là "công chúa bé bỏng" của YG, Jennie giờ đây là một ngôi sao tự tin, thành công và đầy bản lĩnh. MV "Mantra" nhanh chóng đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau gần một giờ phát hành và leo lên vị trí dẫn đầu danh sách bán chạy tại Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, "Mantra" vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ dù ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh, cho thấy Jennie chưa bao giờ mất đi vị thế trong lòng người hâm mộ.