Ông Trump kiện hàng loạt cơ quan truyền thông nổi tiếng, đòi bồi thường nhiều tỷ USD

Tờ New York Times cũng bị ông Trump kiện. Ảnh: CJR.

Cáo buộc bắt nạt

Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày Donald Trump trở lại Nhà Trắng, vị tổng thống đắc cử đã tiến hành một loạt các vụ kiện chống lại các công ty truyền thông và nhà xuất bản đã chỉ trích ông.

Tờ Columbia Journalism Review (CJR) ngày 14/11 tiết lộ rằng chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, luật sư của ông Trump là Edward Andrew Paltzik đã gửi một lá thư cho tờ New York Times và nhà xuấ bản sách Penguin Random House yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 tỷ USD vì các bài báo chỉ trích ông Trump.

Bức thư cáo buộc các tác giả Peter Baker, Michael S Schmidt, Susanne Craig và Russ Buettner vì "những tuyên bố sai sự thật và phỉ báng" về ông Trump, đồng thời nói thêm rằng tờ New York Times là "một cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Dân chủ" chuyên "phỉ báng quy mô công nghiệp đối với các đối thủ chính trị".

Theo CJR, bức thư chỉ ra hai câu chuyện cụ thể của Buettner và Craig liên quan đến cuốn sách mới nhất của họ: "Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created the Illusion of Success" (Kẻ thất bại may mắn: Donald Trump đã phung phí tài sản của cha mình và tạo ra ảo tưởng thành công như thế nào).

Bức thư cũng chỉ ra một bài báo ngày 20/10 của Baker có tựa đề "Đối với Trump, một đời bê bối sẽ hướng đến một khoảnh khắc phán xét", cũng như một bài báo ngày 22/10 của Schmidt có tựa đề "Khi cuộc bầu cử đang đến gần, Kelly cảnh báo Trump sẽ cai trị như một nhà độc tài", CJR đưa tin.

Gửi đến tờ New York Times, bức thư cáo buộc tờ báo này ấp ủ "mọi ý định phỉ báng và hạ thấp thương hiệu Trump nổi tiếng thế giới mà người tiêu dùng từ lâu đã gắn liền với sự xuất sắc, xa xỉ và thành công trong lĩnh vực giải trí, dịch vụ khách sạn và bất động sản, trong số nhiều ngành khác, cũng như vu khống và hạ thấp ông một cách sai trái và ác ý với tư cách là ứng cử viên cho chức vụ cao nhất tại Mỹ".

Để trả lời bức thư, tờ báo đã giới thiệu luật sư Paltzik đến nhà xuất bản Penguin Random House về những cáo buộc trong thư đối với cuốn sách của Buettner và Craig và cho biết họ vẫn giữ nguyên bài báo của họ, một người quen thuộc với vấn đề này đã nói với CJR.

CJR đưa tin thêm rằng vào ngày 5/11, luật sư của đồng giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump, Chris LaCivita đã gửi một lá thư cho tờ Daily Beast, yêu cầu tờ báo này sửa lại các bài báo có nội dung LaCivita đã huy động được 22 triệu USD để giúp Trump tái đắc cử.

Đáp lại bức thư, tờ Daily Beast đã thêm một ghi chú của biên tập viên vào các bài báo của mình, nêu rõ: "Dựa trên việc xem xét thêm hồ sơ của FEC, tổng số tiền chính xác là 19,2 triệu đô la. The Beast lấy làm tiếc về lỗi này. Bài viết cũng đã được cập nhật để làm rõ rằng các khoản thanh toán được thực hiện cho LLC của LaCivita chứ không phải cho cá nhân LaCivita."

Tuy nhiên, một lá thư pháp lý tiếp theo gửi cho hãng tin này cho biết ghi chú này "không khắc phục được thông điệp chung của câu chuyện – mô tả ông LaCivita đã gian dối bỏ túi tiền vận động tranh cử để trục lợi cá nhân và rằng ông đã và đang trên bờ vực bị 'sa thải' vì điều đó".

"Toàn bộ câu chuyện này hoàn toàn sai sự thật và là kết quả của việc đưa tin ác ý và vô trách nhiệm của Daily Beast," lá thư nói thêm.

Ngoài tờ New York Times, nhà xuất bản Penguin Random House và tờ Daily Beast, Trump và các luật sư trong chiến dịch tranh cử của ông đã kiện CBS News, cáo buộc trong một vụ kiện vào tháng trước rằng cuộc phỏng vấn của họ với bà Kamala Harris trên chương trình "60 Minutes" hôm 7/10 đã bị chỉnh sửa và do đó là "can thiệp vào cuộc bầu cử".

Bản tóm tắt dài 19 trang yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 tỷ USD và cáo buộc CBS "tăng tốc để bà Kamala đắc cử". Nó cũng cáo buộc kênh truyền hình này có "hành vi can thiệp vào cử tri theo đảng phái và bất hợp pháp thông qua việc bóp méo tin tức một cách đáng kể, lừa dối và ác ý".

Đáp lại, CBS gọi vụ kiện là "hoàn toàn vô căn cứ", phủ nhận việc cuộc phỏng vấn đã được biên tập và tuyên bố sẽ "bảo vệ mạnh mẽ" trước vụ kiện.

Cùng thời điểm đó, ông Trump đã khiếu nại với Ủy ban Bầu cử Liên bang về tờ Washington Post, cáo buộc tờ báo này đóng góp bất hợp pháp bằng hiện vật cho chiến dịch của Harris. Tờ Washington Post nói rằng các cáo buộc là không phù hợp và vô căn cứ. Ngay trước ngày bỏ phiếu không lâu, tờ báo đã từ chối ủng hộ một ứng cử viên chính trị trong năm nay theo chỉ đạo của chủ sở hữu tỷ phú Jeff Bezos - người sau đó gọi cuộc tái đắc cử của Trump là "sự trở lại chính trị phi thường".

Cuộc chiến lạnh gáy

Đáp lại chiến thắng tái đắc cử của Trump và những cuộc tấn công liên tục của ông vào các nhà báo, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ đã gọi những lời đe dọa của Trump đối với báo chí là "mối nguy hiểm rõ ràng và trực tiếp đối với quyền tự do báo chí".

"Bầu không khí truyền thông thù địch được nuôi dưỡng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump – dự kiến sẽ tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai sắp tới của ông – gây ra những rủi ro lớn cho truyền thông trong và ngoài nước", CPJ nói thêm.

Đồng tình với CPJ, tổ chức Phóng viên không biên giới đã đưa ra một tuyên bố tương tự sau chiến thắng của Trump, nói rằng: "Việc tấn công báo chí thực sự là một cuộc tấn công vào quyền được biết của công dân Mỹ. Chính quyền mới của Trump có thể và phải thay đổi thái độ với truyền thông và thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ các nhà báo và phát triển một bầu không khí thuận lợi cho một phương tiện truyền thông tin tức mạnh mẽ và đa nguyên".

Tờ Columbia Journalism Review cho rằng, tiếng trống đe dọa pháp lý báo hiệu một xu hướng có khả năng gây điềm gở cho các nhà báo trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. ông Kiện tụng tốn kém và mất thời gian. Hầu hết các tổ chức tin tức sẽ tìm cách giải quyết thay vì phải đối mặt với nhiều tháng—nhiều khả năng là nhiều năm—khám phá và cung cấp lời khai, cộng với các khoản phí pháp lý đáng kể.

Anne Champion, người từng đại diện cho CNN trong các vấn đề pháp lý liên quan đến Donald Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Việc bị soi xét như vậy thực sự gây ra tác động làm lạnh tinh thần".

"Nó vừa có ý thức vừa vô thức. Các nhà báo ở các cơ quan nhỏ hơn biết rất rõ rằng chi phí để tổ chức của họ tự bảo vệ mình có thể đồng nghĩa với phá sản. Ngay cả các nhà báo ở các cơ quan lớn hơn cũng không muốn tự mình hoặc nhân viên của họ phải chịu gánh nặng kiện tụng. Nó tạo thêm một lớp ảnh hưởng nữa vào quy trình báo chí", bà nói.