Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã cáo buộc các quan chức Liên minh châu Âu giấu tên đã phát tán thông tin sai lệch trên các phương tiện truyền thông phương Tây về lập trường của Ukraine về nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy sự đảm bảo an ninh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Oslo vào thứ Sáu 15/11, ông Umerov đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo cho rằng Kiev sẵn sàng từ bỏ các yêu sách về đất đai của mình, coi đó là lời nói dối và 'tuyên truyền của Nga'.

Các báo cáo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm The New York Times và Financial Times, đã trích dẫn các quan chức và nhà ngoại giao Tây Âu giấu tên nói rằng Ukraine có thể thay đổi lập trường của mình do kết quả của cuộc bầu cử gần đây của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, bộ trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng lập trường của Ukraine vẫn không thay đổi.

"Toàn vẹn lãnh thổ là một phần trong các giá trị của chúng tôi", ông Umerov tuyên bố, tái khẳng định rằng Ukraine cam kết đòi lại toàn bộ đất đai đã mất vào tay Nga kể từ năm 2014. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ báo cáo nào cho rằng Kiev sẽ thay đổi các ưu tiên của mình đều là sai sự thật.

"Việc trả lại biên giới năm 1991 vẫn là mục tiêu ưu tiên của chúng tôi", ông nói.

Tờ New York Times đưa tin một quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng rằng các đảm bảo an ninh, thay vì các vấn đề lãnh thổ, có thể trở thành mối quan tâm cấp bách hơn đối với Ukraine nếu lệnh ngừng bắn được đàm phán với sự tham gia của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Tương tự, tờ Financial Times trích dẫn các nguồn tin ngoại giao EU cho rằng chính quyền Ukraine sẵn sàng thảo luận về các nhượng bộ lãnh thổ như một phần của giải pháp rộng hơn với Nga.

Lời phủ nhận dứt khoát của Umerov xuất hiện khi quân đội Ukraine tiếp tục rút khỏi các vị trí ở Donbass và Kiev phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng để tìm kiếm các con đường tiềm năng cho các cuộc đàm phán hòa bình.