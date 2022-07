Trả ơn cuộc đời bằng cách giúp đỡ lại bà con khó khăn

Ông Út Xuân (tên thật là Trần Đông Xuân, SN 1962) - Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Tấn Thắng (TP.Long Xuyên, An Giang) kể, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ, anh chị đều theo cách mạng và lần lượt hy sinh.

Theo gót gia đình, ông cũng tham gia cách mạng từ rất sớm. Sau giải phóng, ông may mắn được đồng đội của cha mẹ cưu mang, giúp đỡ, cho đi học đến nơi đến chốn. Ra trường ông phục vụ trong ngành Công an. Sau đó, vì hoàn cảnh cá nhân nên năm 1997 ông xin xuất ngũ khi đang là Thượng úy, công tác trong lĩnh vực an ninh.

Ông Út Xuân – Người trả ơn cuộc đời bằng cách giúp đỡ những người khó khăn. Ảnh: HQ

Sau đó, ông Út Xuân cùng gia đình bôn ba làm ăn ở tỉnh Kiên Giang, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai... Nhưng đi đâu làm gì, ông cũng trăn trở, nặng lòng với "cái ơn" mà các anh, các chú đã từng cưu mang, giúp đỡ. Vậy nên cứ đi đến đâu làm ăn thuận lợi, có lãi là ông Út Xuân lại tìm đến người nghèo để hỗ trợ, lúc cất nhà, khi xây cầu hay hỗ trợ vật chất… Hàng chục năm qua ông Út Xuân cũng không nhớ hết mình đã cất bao nhiêu căn nhà, hỗ trợ các địa phương bao nhiêu cây cầu... ông chỉ nhớ ở đâu bà con gọi là ông tìm đến tận nơi.

Năm 2020, sau hàng chục năm bôn ba, ông quyết định quay về mảnh đất An Giang nơi ông từng công tác để duy trì hoạt động kinh doanh, ở cái tuổi đã qua nửa đời người.

Dịch Covid-19 bùng phát, dù doanh nghiệp của gia đình đang phải chịu những tác động nặng nề của đại dịch, mọi hoạt động đều "đóng băng" nhưng ông Út Xuân đã gác lại tất cả, dùng tài sản tích góp, hỗ trợ, đồng hành cùng Công an tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch và chăm lo đời sống người dân.

Ông Út Xuân (áo xanh, ngoài cùng bên phải) trực tiếp trao tặng các nhu yếu phẩm đến tay người dân khó khăn. Ảnh: HQ

Ông Út Xuân chia sẻ: Hình ảnh CBCS Công an nói chung, Công an An Giang nói riêng, không ngại nguy hiểm xung kích vào vùng dịch, có mặt ở mọi tuyến đường, ngõ nhỏ, cùng nhân dân chống dịch, khiến ông nhớ lại thời tuổi trẻ, nhiệt huyết với sắc áo CAND.

"Khi dịch bệnh bùng phát phức tạp, những đồng chí, đồng đội của mình ra sức giúp dân, còn mình tuổi cao không thể xông pha, thì có gì góp nấy, chung tay tạo nên hậu phương vững chắc chi viện cho tuyến đầu", ông Út Xuân chia sẻ.

Cái gọi là "có gì góp nấy" của ông Út Xuân, chính là số tài sản được ông tích góp qua hơn 10 năm lao động, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản. Chỉ tính riêng đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, ông Út Xuân đã đóng góp trên 40 tỷ đồng, hỗ trợ người dân khó khăn và cung cấp thêm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch của địa phương. Không chỉ tài trợ về vật chất mà ông Út Xuân còn dành thời gian trực tiếp tham gia thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu.

Tháng 6/2022, ông Út Xuân trao tặng huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ 500 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo trên đại bàn huyện. Ảnh: HQ

Những ngày đầu tháng 10/2021, khi cao điểm dịch Covid-19 bùng phát ở miền Nam, ông Út trăn trở, không ngủ được khi nghe tin hàng chục ngàn người dân từ các địa phương đổ về quê bị "kẹt" tại chốt T2 (giáp ranh giữa Cần Thơ và An Giang).

Không những chỉ đạo nhân viên công ty mang gạo, nhu yếu phẩm đến các điểm tiếp nhận, cách ly tập trung để đóng góp, ông Út Xuân trực tiếp có mặt tại chốt T2. Trong bộ đồ bảo hộ, ông Út Xuân dầm trong cơn mưa nặng hạt, trên tay mang theo nào sữa, nào bánh mì, khẩu trang, nước suối,... và cả tiền mặt, để cùng sẻ chia những khó khăn, vất vả của người dân hành hương về quê.

Ông Út Xuân (người áo xanh) trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách trên đại bàn tỉnh An Giang. Ảnh: HQ

Ông Út Xuân nhớ lại: "Hình ảnh 2 vợ chồng với bộ đồ công nhân lấm lem bụi đường cùng đứa con nhỏ chưa dứt sữa đổ đường từ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số để về đến An Giang đã làm tôi khóc, thương cảnh con em quê hương phải tha phương cầu thực. Bấy giờ, tôi chỉ nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều người, đây chính là lúc phải chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn với cái nghĩa đồng bào cao cả".

Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội

Đạt được kết quả ngày hôm nay, theo ông Út Xuân ngoài chiến lược, định hướng của chủ doanh nghiệp, sự hợp sức của người lao động thì sự đóng góp to lớn từ người tiêu dùng nói riêng và xã hội nói chung. Vậy nên, hàng năm, Công ty Tấn Thắng luôn dành kinh phí để tặng nhà, làm cầu đường nông thôn, cấp học bổng, góp phần vào an sinh xã hội của địa phương.

Ông Út Xuân (phái bên trái) nhận hoa và Thư cảm ơn từ Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vì những đóng góp, đồng hành với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch. Ảnh: HQ

Nói về quan điểm làm từ thiện của mình, ông Út Xuân chia sẻ: "Tôi sẽ đóng góp bằng tất cả những gì tôi có, nếu tôi biết được đồng tiền được đi đến đúng người cần giúp đỡ".

Nhận thấy chương trình "Sóng và máy tính cho em" mang lại ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ hiệu quả việc dạy và học trực tuyến của thầy trò vùng khó khăn, vùng biên giới trong lúc dịch bệnh phức tạp, người cựu cán bộ Công an đã ủng hộ 300 máy tính bảng, trị giá trên 750 triệu đồng để trao tặng cho học sinh khó khăn ở An Giang, tạo điều kiện các em vươn lên trong học tập.

Khoảng giữa tháng 2/2022, trong một lần đi trao quà cho bà con khó khăn tại huyện Chợ Mới, ông Út Xuân thấy bà con nhân dân 2 xã Tấn Mỹ và Mỹ Hiệp khó khăn trong đi lại, giao thương hàng hóa, học sinh vất vả vì phải qua đò đến trường. Ông đã ủng hộ 600 triệu đồng cùng chính quyền huyện Chợ Mới xây dựng cây cầu Kênh Xáng nối vui đôi bờ. Đến nay, ông Út Xuân đã ủng hộ huyện Chợ Mới trên 2 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch và xây dựng nông thôn mới.

Ông Út Xuân tài trợ xây dựng cầu Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ảnh: HQ

Mới đây, Bệnh viện Tim mạch An Giang có ca cấp cứu khẩn cấp cần kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng giúp một bệnh nhân mổ tim. Dù vừa xuất viện sau sau cơn bạo bệnh nhưng khi biết tin ông Út Xuân đã trực tiếp đến bệnh viện trao 50 triệu đồng giúp bệnh nhân.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang chia sẻ, thời gian qua, ông Út Xuân là một trong những doanh nhân có đóng góp rất lớn cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội của địa phương. Ngoài hỗ trợ những trang thiết bị, vật tư y tế, ông Út Xuân còn cùng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp khác đóng góp thực hiện chương trình "Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân", hỗ trợ thu mua gạo, nông sản, cá, thịt thì các nông dân gặp khó trong tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm đó được trao tặng lại cho người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ông Út Xuân còn rất tâm huyết, đồng hành cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang trong công tác chăm lo đời sống cho CBCS, đặc biệt là chương trình xây dựng "Nhà nghĩa tình đồng đội"…

Ghi nhận sự đóng góp của ông Út Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình đã biểu dương những đóng góp tích cực của ông Trần Đông Xuân - Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Tấn Thắng đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.