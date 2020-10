Ông Võ Văn Thưởng: "Sự hợp tác của nhân dân giúp đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành"

Sáng 13/10, tại xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri, trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Ông Võ Văn Thưởng (bìa phải ảnh) tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc trên, các cử tri cảm ơn Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ trong suốt thời gian qua; đồng thời cũng chia sẻ về những hỗ trợ từ Nhà nước trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Các cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, an sinh, tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, các vấn đề liên quan dự án sân bay Long Thành đã được đề cập nhiều. Đây là những vấn đề được nói đi nói lại nhiều lần trong những đợt tiếp xúc cử tri trước đây, nhưng do vẫn còn vướng mắc, chưa giải quyết thỏa đáng nên người dân tiếp tục kiến nghị, mong muốn được giải quyết rốt ráo...

Cử tri ý kiến chia sẻ với ông Võ Văn Thưởng.

Cử tri Bùi Đăng Hùng (trú ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn, huyện Long Thành) mong muốn Nhà nước quan tâm đến các hộ phụ, thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành.

"Sau này, những đứa trẻ thuộc hộ phụ sẽ ở đâu? Vì các hộ phụ đều không được thuộc diện xem xét ưu tiên... Ngoài ra, công tác bố trí việc làm, học nghề cho người dân cho phù hợp với thực tế để tạo sự ổn định. Nên có các khoản hỗ trợ về tiền vốn để chuyển đổi ngành nghề, Nhà nước phải giúp người dân có thể mưu sinh những năm tháng còn lại" - cử tri Bùi Đăng Hùng nhấn mạnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Đồng Nai trong thời gian qua.

Ông Võ Văn Thưởng nói: "Thời gian qua, kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự chấp hành của nhân dân nên chúng ta cơ bản đã khống chế tốt hai đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Dù có hậu quả nặng, ảnh hưởng nặng, nhưng chúng ta vẫn được đánh giá cao về công tác phòng chống dịch Covid-19. Kinh tế của Việt Nam từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ".

Các vấn đề liên quan đến dự án sân bay Long Thành, ông Thưởng khẳng định, đây là dự án lớn của quốc gia. Dự án sẽ tạo nên "cú hích" tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Đồng Nai, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Nhưng trong quá trình xây dựng sẽ có nhiều khó khăn, vì quy mô lớn, đời sống người dân bị ảnh hưởng nhiều…

Ông Thưởng chia sẻ những khó khăn với người dân bị di dời để thực hiện sân bay Long Thành. "Sự đồng thuận hợp tác của nhân dân sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành" - ông Thưởng nhấn mạnh.