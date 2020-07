Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo "nóng" về phòng chống dịch Covid-19

Xử phạt nghiêm những trường hợp trục lợi từ dịch bệnh

Bí thư Hà Nội cũng giao Công an TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp các quận huyện, thị xã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đối với các trường hợp vi phạm quy định thông tin phòng, chống dịch bệnh; lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi phải xử lý nghiêm. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh đang cách ly tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý.

Các đơn vị chuẩn bị tổ chức Đại hội triển khai ngay việc rà soát y tế đối với các đại biểu và thành phần tham gia Đại hội; tổ chức các biện pháp và các điều kiện phòng dịch, sát khuẩn, khử trùng khu vực diễn ra Đại hội, giãn cách... để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ban Thường vụ Thành uỷ giao Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, cập nhật tình hình, diễn biến, kết quả, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy hàng ngày theo quy định...