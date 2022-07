Ông Vương Hồng Lĩnh được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

Ông Vương Hồng Lĩnh (bên trái) nhận Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk của Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank, do ông Hồ Văn Sơn - thành viên Hội đồng thành viên Agribank trao

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Agribank tỉnh Đắk Lắk (số 51 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tham dự hội nghị, về phía địa phương có ông Nguyễn Thượng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trương Công Thái - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; ông Tăng Hải Châu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Về phía Agribank có ông Hồ Văn Sơn - thành viên Hội đồng thành viên Agribank, ông Nguyễn Văn Hà - thành viên chuyên trách Ủy ban nhân sự Agribank, ông Hoàng Minh Thông - Phó trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và đại diện lãnh đạo các đơn vị ngân hàng trong cùng hệ thống Agribank ở khu vực Tây Nguyên.

Ông Vương Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

Về phía Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk có ông Vương Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk; ông Phan Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk; bà Trịnh Thị Bích Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk; ông Phan Thông Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị còn có đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; trưởng, phó các phòng nghiệp vụ tại Hội sở tỉnh; Giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc Agribank tỉnh Đắk Lắk...

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank về việc bổ nhiệm lại chức vụ đối với cán bộ. Theo đó, ông Vương Hồng Lĩnh được Hội đồng Thành viên bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/7/2022. Tại đây, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, ông Hồ Văn Sơn đã trao quyết định cho ông Vương Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Thượng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Vương Hồng Lĩnh

Được biết trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự điều hành của tập thể Ban Giám đốc, trong đó với vai trò là người đứng đầu, ông Vương Hồng Lĩnh đã lãnh đạo đơn vị Agribank tỉnh Đắk Lắk vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Đó là đưa Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk từ đơn vị ở vị trí trung bình lên vị trí dẫn đầu khối thi đua khu vực Tây Nguyên vào năm 2021. Cụ thể: Nguồn vốn huy động đến 30/6/2022 đạt 9.672 tỷ đồng, tăng 3.800 tỷ đồng so với năm 2017, bình quân mức tăng trưởng nguồn vốn huy động là 12,8%/năm. Tổng dư nợ đến 30/6/2022 là 16.152 tỷ đồng, tăng 6.757 tỷ đồng so với năm 2017, bình quân mức tăng trưởng dư nợ 13,8%/năm. Tỷ lệ nợ xấu đến 31/5/2022 là 0,64%, giảm 1,10% so với năm 2017. Thu dịch vụ năm 2021 là 69,5 tỷ đồng, tăng 22,3 tỷ đồng so với năm 2017, bình quân mức tăng trưởng thu dịch vụ 9,44%/năm...



Với những kết quả đạt được nêu trên, hàng năm Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk được Agribank xếp loại năm sau cao hơn năm trước: Năm 2017: Hoàn thành nhiệm vụ, năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Năm 2019 - 2020 - 2021: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2020 xếp loại thi đua đạt giải Nhì khu vực Tây Nguyên, năm 2021 xếp loại thi đua đạt giải Nhất khu vực Tây Nguyên.

Ông Tăng Hải Châu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Vương Hồng Lĩnh

Về công tác Đảng, với vai trò là Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, trong nhiệm kỳ qua ông Vương Hồng Lĩnh đã cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ lãnh đạo tập thể Đảng bộ mạnh về tổ chức, vững về chính trị. Đảng bộ được Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2017-2018), Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (các năm 2019 – 2020 - 2021). Cá nhân đồng chí Vương Hồng Lĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng Bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021).

Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk cũng là một trong số các đơn vị thành viên có quy mô hoạt động kinh doanh lớn của toàn hệ thống Agribank và là ngân hàng thương mại có dư nợ cho vay và huy động vốn cao nhất trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Với mạng lưới gồm 29 điểm giao dịch trải rộng từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hiện Agribank Đắk Lắk là ngân hàng thương mại lớn nhất đóng vai trò chủ đạo, chủ lực trong việc cung ứng vốn cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nông dân và chung tay cùng các ngành, các cấp xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk chúc mừng ông Vương Hồng Lĩnh được bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vương Hồng Lĩnh cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp của trụ sở chính Agribank đã tạo điều kiện cho Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được Hội đồng thành viên Agribank tin tưởng bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk. Đứng trước những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, ông Vương Hồng Lĩnh hứa sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng học hỏi các thế hệ đi trước, tăng cường sự đoàn kết nhằm đưa Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk phát triển, chất lượng, bền vững lâu dài; nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ do Hội đồng Thành viên và tỉnh Đắk Lắk giao cho Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.