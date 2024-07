Ông Zelensky kêu gọi 'dỡ bỏ mọi giới hạn' để tấn công mục tiêu quân sự Nga

Tổng thống Ukraine Zelenskyy và Tổng thư ký NATO Stoltenberg tại cuộc họp báo ở Washington. Ảnh: ND.

"Nếu chúng ta muốn giành chiến thắng, nếu chúng ta muốn chiếm ưu thế, nếu chúng ta muốn cứu và bảo vệ đất nước của mình, chúng ta cần dỡ bỏ mọi giới hạn", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 11/7 tại Washington. "Tôi đã nói chuyện này với các đối tác, với lãnh đạo Anh, với (tổng thống) Mỹ, với (bộ trưởng), tất cả".

Trong khi một số quốc gia cho rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của mình để tấn công bên trong lãnh thổ Nga thì những quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ, lại tỏ ra dè dặt trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu ở Nga vì sợ xung đột leo thang.

Zelensky cho biết ông sẽ trình bày với các nhà lãnh đạo NATO những sự thật cụ thể - rằng Ukraine biết các căn cứ và vũ khí của Nga nào đã tấn công họ, bao gồm cả cuộc tấn công gần đây nhằm vào một bệnh viện nhi.

"Đó là một câu hỏi điên rồ, tại sao chúng ta không thể trả lời và tấn công những người này, đặc biệt là người này, căn cứ quân sự này, nơi những quả bom dẫn đường hoặc tên lửa này xuất hiện, nhắm vào chúng ta" - ông nói.

"Vì vậy, đối với tôi, đó không phải là lời nói khoa trương. Đối với tôi, đó là kế hoạch thực sự. … Bây giờ đây là kế hoạch cho toàn thể đất nước chúng ta, và chúng tôi đang chờ đợi từ các đồng minh của mình, và tôi chắc chắn rằng những người bạn, đồng minh của chúng tôi sẽ hiểu tất cả những điều này".

Tổng thư ký NATO Stoltenberg tuyên bố rằng theo luật pháp quốc tế, quyền tự vệ của Ukraine "bao gồm cả quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ của kẻ xâm lược Nga".

Ông tiếp tục: "Một số đồng minh chưa áp đặt bất kỳ hạn chế nào cả. "Điều đó có đôi chút khác biệt giữa các đồng minh, nhưng các đồng minh đã giảm bớt các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí được giao cho Ukraine và điều này đã cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga".

Ông nói, điều đó thậm chí còn quan trọng hơn kể từ khi Nga mở mặt trận mới ở Kharkov.

"Tiền tuyến và biên giới ít nhiều giống nhau. Vì vậy, cách duy nhất để tấn công các mục tiêu quân sự, bệ phóng tên lửa hoặc sân bay đang tiến hành các cuộc tấn công chống lại Ukraine là tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga", ông nói.

"Và do đó, tôi hoan nghênh việc các đồng minh đã giảm bớt, nới lỏng các hạn chế của họ và không còn nghi ngờ gì nữa rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí mà họ đã nhận được – vũ khí của chính họ cũng như vũ khí do các đồng minh tài trợ để tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga".

Trong khi Ukraine tiếp tục thảo luận vấn đề này với các thành viên NATO, liên minh này đã đưa ra những cam kết cụ thể với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh.

NATO đã công bố gói an ninh mới bao gồm việc thành lập một bộ chỉ huy hỗ trợ an ninh "do tướng ba sao chỉ huy và khoảng 700 nhân viên làm việc tại trụ sở NATO ở Đức, ở Wiesbaden và tại các trung tâm ở phía đông liên minh của chúng ta", ông Stoltenberg nói. .

NATO cam kết viện trợ quân sự tối thiểu 40 tỷ euro trong năm tới, với gói hỗ trợ ngay lập tức dưới hình thức bổ sung thêm 4 khẩu đội tên lửa Patriot và các hệ thống phòng thủ tên lửa khác. Máy bay chiến đấu F-16 cũng sẽ sớm đến Ukraine.

Riêng ngày 11/7, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 225 triệu USD cho Ukraine. Một thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết gói hàng này bao gồm: một khẩu đội Patriot (một trong bốn khẩu đội NATO được công bố tại hội nghị thượng đỉnh); đạn dược cho Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia; tên lửa phòng không Stinger; đạn dược cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao; đạn pháo 155mm và 105mm; Thiết bị và tên lửa phóng bằng ống, theo dõi quang học, dẫn đường bằng dây; và hệ thống chống giáp Javelin và AT-4.

Ngoài ra, NATO cam kết tăng cường khả năng tương tác quân sự, Stoltenberg nói thêm. "Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với Lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm Trung tâm giáo dục và đào tạo phân tích chung NATO-Ukraine mới ở Ba Lan, đồng thời bằng cách tăng cường hợp tác về đổi mới và sản xuất công nghiệp quốc phòng."

NATO cũng cho biết Ukraine đang trên con đường trở thành thành viên "không thể đảo ngược".