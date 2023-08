Bộ phim "Dumb and Dumber" được ra mắt vào năm 1994, được đạo diễn bởi Peter Farrelly và Bobby Farrelly. Phim thuộc thể loại hài kịch vui nhộn và trở thành một tượng đài trong thế giới phim hài với sự tham gia của hai diễn viên chính là Jim Carrey và Jeff Daniels.

Jim Carrey kiếm thù lao cao 140 lần bạn diễn

Mới đây, câu chuyện hậu trường của bộ phim "Dumb and Dumber" đã hé lộ mức lương chênh lệch tới khó tin giữa hai diễn viên chính. Theo đó, Carrey nhận được 7 triệu USD trong khi Daniels chỉ được trả 50.000 USD, thấp hơn 140 lần ngôi sao "The Mask".

Jim Carrey và Jeff Daniels trong "Dumb and Dumber". Ảnh: IT.

Khi "Dumb and Dumber" bắt đầu sản xuất phim vào năm 1994, Jim Carrey dù được lựa chọn vào vai chính nhưng chưa phải là ngôi sao hàng đầu lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau sự thành công đột ngột của bộ phim "Ace Ventura: Pet Detective", Jim Carrey đã đàm phán lại mức lương của mình. Ban đầu, anh đề nghị mức lương 400.000 USD, nhưng với sự nghiệp thăng hoa đột ngột, anh đã tăng mức đề nghị lên 500.000 USD. Tuy nhiên, cuối cùng mức lương của Jim Carrey cũng đã tăng lên đến con số 7 triệu USD, đánh dấu mức lương cao chưa từng có cho một diễn viên hài.

Trong khi Jim Carrey tận hưởng mức lương "khủng", bạn diễn của anh là Jeff Daniels lại phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn khác. Đạo diễn của bộ phim Bobby Farrelly tiết lộ rằng, hãng phim không mấy hứng thú với việc tuyển chọn Daniels cho vai diễn. Thậm chí, họ đã đề nghị một mức lương cực kì thấp, chỉ có 50.000 USD. Sự khác biệt rõ ràng trong mức lương giữa Carrey và Daniels không chỉ thể hiện sự chênh lệch trong đánh giá về hai diễn viên mà còn thể hiện cách mà danh tiếng có thể phân chia các tầng lớp nghệ sĩ trong ngành công nghiệp giải trí.

Câu chuyện "Dumb and Dumber" xoay quanh hai nhân vật chính, Lloyd Christmas (do Jim Carrey đóng) và Harry Dunne (do Jeff Daniels đóng). Cả hai đều là hai người bạn vô cùng ngốc nghếch, sống mơ hồ và thường xuyên gặp rắc rối. Khi Lloyd tìm thấy một vali tiền bị bỏ quên ở sân bay, anh quyết định theo đuổi chủ sở hữu vali, là một phụ nữ tên là Mary Swanson (do Lauren Holly đóng). Cùng với Harry, họ bắt đầu một cuộc hành trình đến Aspen, Colorado, để trả lại vali cho Mary. Tuy nhiên, những tình huống dở khóc dở cười xảy ra trên đường tạo nên hàng loạt tình tiết hài hước "lầy lội".



"Dumb and Dumber" được đánh giá là một bộ phim hài vượt thời gian, với những màn biểu diễn diễn xuất tài năng từ cả hai diễn viên chính. Jim Carrey thể hiện diễn xuất siêu đẳng của mình thông qua việc đảm nhận vai diễn của một người đàn ông có tư duy ngây thơ. Trong khi đó, Jeff Daniels cũng góp phần tạo nên sự hài hước qua cách thể hiện một người bạn không kém phần ngốc nghếch.

Phần kịch bản của phim cũng chứa đựng nhiều tình huống độc đáo, những câu thoại hài hước và các tình tiết hài khó đoán. "Dumb and Dumber" đã tạo ra những khoảnh khắc đầy tiếng cười và gắn liền với nhiều biểu tượng vui nhộn trong lịch sử điện ảnh.