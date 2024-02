Ngày 21/2, thông tin về việc nữ diễn viên Park Min Young giữ chức vụ giám đốc nội bộ tại công ty xây dựng One Stone đã tạo ra sự xôn xao trên mạng xã hội châu Á. Theo những thông tin từ truyền thông Hàn, One Stone đang gặp nhiều dấu hiệu kinh doanh mờ ám, đặc biệt là khi văn phòng của công ty này chia sẻ toà nhà với một cửa hàng điện thoại được kết nối với sàn giao dịch tiền ảo Bithumb, do Kang Jong Hyun làm chủ. Anh này từng là bạn trai của Park Min Young.

Park Min Young lên tiếng trước nghi vấn giúp bạn trai CEO lừa đảo

Diễn viên Park Min Young vướng nghi vấn tham gia quản lý các hoạt động kinh doanh liên quan đến bạn trai cũ từng bị buộc tội lừa đảo của mình. Ảnh: tvN.

Do đó, dư luận đặt ra câu hỏi đối với nữ diễn viên Park Min Young về việc tham gia quản lý các hoạt động kinh doanh liên quan đến bạn trai cũ của mình. Trong khi làn sóng tranh cãi dâng cao, Park Min Young đã chính thức lên tiếng để phủ nhận mọi thông tin liên quan đến việc One Stone có liên kết với CEO Kang Jong Hyun. Cô tuyên bố: "One Stone hoàn toàn không có mối liên quan gì đến Kang Jong Hyun. Cửa hàng điện thoại liên kết với Bithumb cũng đã rời khỏi tòa nhà chung với One Stone. Công ty được quản lý bởi gia đình của Park Min Young và chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin nào khác".

Trước đó, tờ Biz Hankook đã đưa tin về nhiều dấu hiệu kinh doanh bất thường của One Stone. Dựa trên các báo cáo kinh doanh, công ty này đã trải qua tới 4 lần thay đổi tên, từ Jijoong Tour, Biz Mall Tour đến Hao Soft và cuối cùng là tên hiện tại. Điều đáng chú ý là hoạt động kinh doanh của công ty cũng thường xuyên thay đổi theo mỗi lần thay đổi tên. Ban đầu, đây là một công ty du lịch trước khi chuyển sang lĩnh vực xây dựng.

Trước đó, ngày 1/1, Park Min Young tham gia buổi họp báo cho bộ phim Marry My Husband. Trong sự kiện này, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc bob layer, mặc chiếc đầm quây gợi cảm, tôn lên vóc dáng và gương mặt xinh đẹp của mình.

Tại đây, Park Min Young lần đầu tiên chia sẻ về mối quan hệ của cô với đại gia sàn giao dịch tiền ảo Kang Jong Hyun vào năm 2022. Cặp đôi có quãng thời gian mặn nồng ngắn ngủi, nhưng sau đó, Kang Jong Hyun bị điều tra về giao dịch tiền ảo và thao túng thị trường. Park Min Young cũng bị triệu tập để thẩm vấn và bị đặt vào tình thế khó xử khi bị đồn nhận được sự hỗ trợ từ đại gia với những món quà xa xỉ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Park Min Young chia sẻ về thời kỳ khó khăn đó: "Đó là một năm đầy mệt mỏi, tôi sống trong sự hối hận mỗi ngày. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc kiểm tra sóng điện não tại khoa tâm thần". Cô đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và hứa hẹn trở thành một diễn viên tốt hơn trong tương lai, thể hiện sự hối hận và đang cố gắng quay trở lại với con người thực sự của mình.

Khi được hỏi về việc quay ngược thời gian, Park Min Young chia sẻ: "Suốt những năm qua, tôi đã làm việc liên tục mỗi ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có cơ hội thì tôi muốn dành thêm thời gian cho bản thân, yêu quý bản thân nhiều hơn, du lịch và trải nghiệm những điều tốt đẹp".

Park Min Young là diễn viên được khán giả yêu thích qua nhiều phim truyền hình như: Gia đình là số 1; Thợ săn thành phố; Thư ký Kim sao thế; Trời đẹp em sẽ đến. Cô từng bị đồn hẹn hò bạn diễn Park Seo Joon nhưng không xác nhận. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Park Min Young còn chụp hình tạp chí, đóng quảng cáo.