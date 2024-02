Trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 15, Kang Ji Won (Park Min Young thủ vai) đã phát hiện ra rằng những chuyện xảy ra trong quá khứ đều phải xảy ra, nhưng số phận của mọi người có thể hoán đổi cho nhau. Vì vậy, cô và Yoo Ji Hyuk (Na In Woo đóng) không chọn cách né tránh và chủ động đối mặt. Cả hai quyết định khiến Soo Min và Park Min Hwan (do Lee Yi Kyung thủ vai) phải nhận hậu quả do những việc cặp đôi này đã gây ra.

Đáng chú ý trong tập 15 phim Cô đi mà lấy chồng tôi, Soo Min chứng kiến cảnh Park Min Hwan và Oh Yu Ra (BoA thủ vai) ngoại tình. Trong quá khứ, chính Kang Ji Won là người đã phát hiện Park Min Hwan ngoại tình với "tiểu tam" Jung Soo Min. Hiện tại, người phải đối mặt với việc này chính là Soo Min. Điều này khiến cô phẫn nộ, muốn công khai chuyện Yu Ra sát hại bố ruột của mình sau vụ tai nạn xe tô tô muốn hãm hại Ji Won nhưng không thành công.

Nhân vật Park Min Hwan (do Lee Yi Kyung thủ vai) qua đời trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 15. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Mặt khác, Park Min Hwan lên kế hoạch muốn sát hại người vợ hiện tại là Soo Min để có thể lấy được số tiền bảo hiểm nhằm trả nợ nần và để anh ta bắt đầu cuộc sống mới. Theo đó, Min Hwan bắt Jung Soo Min và đưa cô đến một nhà trọ để thực hiện âm mưu tàn độc của mình. Tuy nhiên, Jung Soo Min đã tháo được dây trói và lao vào giằng co với Park Min Hwan. Thậm chí, Jung Soo Min đẩy Min Hwan ngã trên chiếc bàn kính, giống như cách anh ta đã làm với Kang Ji Won ở kiếp trước. Sau cú ngã, Min Hwan qua đời.

Khép lại phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập 15, Ji Won và Ji Hyuk đến tang lễ của Min Hwan. Trong khi đó, Jung Soo Min vẫn chạy trốn trước sự truy lùng của cảnh sát. Cuối cùng, cô ta cũng đến nhà Kang Ji Won với tâm trí cô tràn ngập ý nghĩ trả thù.

Phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập cuối: Park Min Young khiến kẻ dối trá phải trả giá

Phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập cuối lên sóng vào tối nay (20/2) thu hút sự quan tâm của khán giả với những tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Yu Ra cuối cùng cũng phải đối mặt hậu quả vì những việc cô ta đã làm ra.

Ở một diễn biến khác, Soo Min lên kế hoạch khiến cho Ji Won không thể hạnh phúc. Theo đó, Soo Min đã đi mua xăng dầu để đốt nhà Ji Won nhưng đã bị Ji Hyuk và Ji Won phát hiện. Trước sự việc này, Ji Hyuk không khỏi lo lắng cho Ji Won. Ji Won cũng đã chuẩn bị tốt để đối đầu với Soo Min bằng cách học kỹ năng tự vệ, thoát hiểm.

Ji Won (bên trái) cũng đã chuẩn bị tốt để đối đầu với Soo Min bằng cách học kỹ năng tự vệ, thoát hiểm. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập cuối, Soo Min đến nhà Ji Won định khống chế cô. Tuy nhiên, Ji Won đã dùng kỹ năng đã học để thoát khỏi dây trói và khống chế ngược lại Soo Min. Từ cái chết của Min Hwan, nhiều khán giả đưa ra dự đoán Soo Min cũng sẽ phải trả giá đắt sau những việc cô ta đã làm đối với Ji Won. Liệu kết phim Cô đi mà lấy chồng tôi như vậy có gây ra nhàm chán, dễ đoán?

Phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập cuối được phát sóng trên kênh tvN vào thứ Ba lúc 20 giờ 50 phút (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Cô đi mà lấy chồng tôi tập cuối: Park Min Young khiến kẻ dối trá phải trả giá. (Nguồn clip: Instagram tvN drama)