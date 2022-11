PC Đắk Lắk: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền an toàn điện

Trong đó có các hình thức trực tuyến nhằm gửi thông điệp sử dụng điện an toàn đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả nhất. Việc tổ chức tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân được PC Đắk Lắk thực hiện với nhiều hình thức khác nhau từ phát tờ rơi, treo bảng cảnh báo tại khu vực tập trung đông dân cư, trường học cho đến đăng phát trên phương tiện thông tin đại chúng.

Các Điện lực hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng, cài đặt để nhận tin nhắn chăm sóc khách hàng trên Zalo và App CSKH của EVNCPC

Tuy nhiên, Đắk Lắk là một trong những tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, lượng khách hàng ngành điện đang quản lý, bán lẻ trực tiếp là gần 588.000 khách hàng, trong đó có hơn 500.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Lượng khách hàng lớn, đa dạng, trong đó có nhiều khu vực thuộc vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự phân hóa giữa các vùng trên địa bàn tỉnh khiến việc tuyên truyền bằng các hình thức truyền thống đã không kịp thời đáp ứng yêu cầu hiện tại.

Trước thực tế này, song song với cách tuyên truyền truyền thống, PC Đắk Lăk kết hợp mọi nguồn lực công nghệ thông tin sẵn có để truyền tải thông điệp về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến người dân. Hiện nay, rất nhiều khách hàng có điều kiện sử dụng các thiết bị di động thông minh, tiếp cận và tương tác mỗi ngày trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, Youtube…

Nhân viên PC Đắk Lắk giúp một hộ gia đình lắp đèn, thắp sáng nhà

Trong tháng 11/2022 vừa qua, Phòng An toàn đã phối hợp với Phòng Kinh doanh Công ty xây dựng kho dữ liệu thông tin an toàn sử dụng điện và gửi đường dẫn tuyên truyền qua tin nhắn Zalo với thông điệp "PC Đắk Lắk kính gửi đến quý khách hàng nội dung sử dụng điện an toàn và tiết kiệm" qua kênh Zalo OA TCT Điện lực miền Trung – EVNCPC. Qua thống kê sơ bộ, gần 30.000 khách hàng đã nhận được tin nhắn tuyên truyền qua kênh này. Hiện tại, kết hợp trong các đợt ký chuyển đổi sang sử dụng hợp đồng điện tử, PC Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai hướng dẫn cho các khách hàng cài đặt các ứng dụng có liên qua như Zalo, App CSKH trên điện thoại thông minh.

Nhân viên PC Đắk Lắk phát quang hành lang lưới điện bảo vệ an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

Nhận thấy được mối nguy từ tai nạn điện trong nhân dân, đặc biệt là đối tượng học sinh còn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn điện, PC Đắk Lắk đã chú trọng công tác tuyên truyền đến các em học sinh. Các Điện lực chủ động kết hợp với Ban giám hiệu các trường, lồng ghép các chương trình tuyên truyền đến giáo viên và các em học sinh trong những buổi khai giảng, chào cờ và sinh hoạt cuối tuần.

Trong năm 2022, Công ty đã triển khai tuyên truyền tại gần 40 trường học trên địa bàn huyện Buôn Đôn và Cư M'gar. Bên cạnh đó, sử dụng truyền thông của trang Facebook cộng đồng, Điện lực Cư Kuin đã liên hệ với Huyện đoàn khu vực, phối hợp với các trường THCS và THPT đăng tải các video tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, các cách phòng tránh tai nạn điện… trên các trang Fanpage của trường hoặc các trang của Đoàn/Đội trên Facebook - nơi các em thường xuyên truy cập, tương tác.

Nhân viên PC Đắk Lắk tuyên truyền an toàn điện đến bà con vùng sâu vùng xa

Tại đây, các em học sinh được thông tin về cách bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên cao và hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp đi trên mặt đất hoặc treo trên không; các nội dung về phòng tránh tai nạn và sử dụng điện an toàn hiệu quả, đặc biệt là không thả diều, vật bay gần công trình lưới điện cao áp; cấm leo trèo cột điện, trạm điện… Qua đó, các đơn vị cũng mong muốn tuyên truyền để các em học sinh được trang bị đầy đủ các kiến thức về sử dụng điện an toàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn trong sử dụng điện, hạn chế tối đa các tai nạn đáng tiếc do điện gây ra. Mặt khác, chính các em cũng có thể trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi tại gia đình, nơi cư trú.

PC Đắk Lắk kết hợp đồng bộ các hình thức, đẩy mạnh công nghệ trong công tác tuyên truyền an toàn điện, bên cạnh giúp người dân hiểu ý nghĩa của việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm còn từng bước xây dựng thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng dân cư. Đây cũng là cơ sở để đảm bảo an toàn lưới điện và phòng, tránh tai nạn điện, cùng chung tay với ngành Điện đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.