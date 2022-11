Hội đồng thành viên EVNCPC làm việc tại PC Đắk Lắk

Tham gia cùng đoàn có các ông Nguyễn Đức, Nguyễn Thanh, Trình Trung Phương là thành viên HĐTV, ông Lê Nam Hải – Phó Tổng giám đốc EVNCPC và lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty. Về phía PC Đắk Lắk, tiếp đoàn có ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Công ty cùng các ông trong Ban giám đốc và lãnh đạo các Phòng Ban chức năng, Điện lực, Đội trực thuộc.



Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong hai năm 2021 và 2022, mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính được giao. Năm 2021, PC Đắk Lắk xếp thứ 2 của Khối các Công ty Điện lực trong tổng kết phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đối với tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, trong năm 2021, Công ty thực hiện đạt 39 trên tổng số 40 chỉ tiêu được giao và năm 2022 là 32/35 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu không đạt đa phần do chịu tác động của các điều kiện khách quan như thời điểm khảo sát khách hàng, giá cả nhiên vật liệu tăng…

Trong 10 tháng đầu năm 2022, điện thương phẩm của PC Đắk Lắk đạt 1.631,2 triệu kWh, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 4,47%, thấp hơn 0,25% so cùng kỳ và thấp hơn 0,58% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện thực hiện giảm so với cùng kỳ, ước thực hiện cả năm đạt kế hoạch giao. Hệ số thu tiền điện đạt 99,82%, cao hơn 0,12% so với kế hoạch, tăng 0,27% so với cùng kỳ. Cùng với đó, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng đều ước thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVNCPC giao.

Riêng công tác đầu tư xây dựng, trong năm 2022, PC Đắk Lắk được giao hơn 233 tỷ đồng thực hiện quản lý 90 dự án. Hiện tại, Công ty dự kiến hoàn thành 63 công trình (gồm 18 công trình chuyển tiếp từ năm 2021). Việc giải ngân thanh toán đến ngày 30/10/2022 đã thực hiện hơn 210 tỷ, đạt 89,85% so với kế hoạch và dự kiến đến hết năm 2022 sẽ đạt khoảng 95%.

Về lĩnh vực chuyển đổi số, PC Đắk Lắk đã có 43 bài viết trên chuyên mục Chuyển đổi số của website www.cpc.vn, 165 ý tưởng đăng nhóm Facebook "EVNCPC- Kết nối đồng nghiệp", trong đó có 01 ý tưởng được xét thưởng vào quý IV/2021. Công ty triển khai thực hiện, cơ bản bám theo kế hoạch, tiến độ chung của EVNCPC với việc hoàn thành 35/44 nhiệm vụ.

Hiện, Công ty đã hoàn thành kết nối liên thông văn bản với chính quyền địa phương, trang cấp đầy đủ chữ ký số và cấp chứng thư số nội bộ EVN-CA cho 100% CBCNV. Công cụ họp trực tuyến, làm việc từ xa được thực hiện đến đơn vị cấp 4. PC Đắk Lắk cũng đã thay thế hoàn thành 100% công tơ 1 pha. 100% dịch vụ điện được thực hiện qua dịch vụ trực tuyến cấp độ 4. 100% hồ sơ công việc trong lĩnh vực KD&DVKH được xử lý trên môi trường mạng theo phương thức điện tử. 98,3% hợp đồng của khách hàng đã chuyển sang hình thức điện tử. Các hoạt động, kiểm tra định kỳ ngày đêm thiết bị lưới điện đã được số hóa trên PMIS... Công ty hiện đã hoàn thành xây dựng lưới điện 110kV theo chuẩn GIS, biên tập dữ liệu khai thác trên nền tảng WebGIS theo các chỉ đạo của Tổng công ty.

Cũng tại buổi làm việc, PC Đắk Lắk đã nêu rõ một số giải pháp với việc tăng cường chỉ đạo, giám sát, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các kế hoạch được EVNCPC giao, trong đó chú trọng từng mảng công việc trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư phát triển trong giai đoạn 5 năm 2021-2025. Công ty cũng có kiến nghị liên quan đến tiến độ cung ứng vật tư, nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm... Trên cơ sở này, các Ban chức năng của EVNCPC đã có những ý kiến đóng góp cũng như giải đáp cụ thể các kiến nghị của đơn vị. Song song đó, các đơn vị cùng thống nhất một số vấn đề trong việc phối hợp thực hiện các công trình đầu tư xây dựng, đấu thầu, giải phóng mặt bằng thi công.

Kết luận buổi làm việc, ông Trương Thiết Hùng đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể CBCNV PC Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch HĐTV cũng nhấn mạnh, hiện tại, ngành điện chúng ta đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển sau dịch Covid-19, do đó Công ty cần tập trung hơn nữa vào các công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh các kênh thanh toán trực tuyến, ứng dụng số hóa để tiến tới trở thành doanh nghiệp số, đảm bảo an toàn lao động cũng như cung ứng điện ổn định, an toàn, liên tục cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.