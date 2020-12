PC Đắk Nông: Nhiều hoạt động thiết thực Tri ân khách hàng năm 2020

Năm 2020, là năm thứ 16 triển khai hoạt động tri ân khách hàng của Công ty Điện lực Đắk Nông, với chủ đề hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (7/10/1975 – 7/10/2020) và chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020). Do các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm nay diễn ra trong thời điểm có nhiều biến cố do thiên tai, dịch bệnh khiến người dân cả nước phải gánh chịu. Do đó, các hoạt động, sự kiện trong tháng tri ân khách hàng được PC Đắk Nông thực hiện đều hướng về cộng đồng, chung tay cùng cộng đồng chia sẻ phần nào khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.



PC Đắk Nông vệ sinh các TBA miễn phí cho khách hàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục

Ngay từ cuối tháng 8, khi mới bắt đầu thực hiện các hoạt động trong chương trình Tri ân khách hàng năm 2020, Công ty Điện lực Đắk Nông đã lập kế hoạch cụ thể và triển khai theo từng thời gian, địa điểm rõ ràng. Trong chuỗi hoạt động "Tri ân khách hàng" năm 2020, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tăng cường đảm bảo việc cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ khách hàng. Một trong những hoạt động quan trọng là tổ chức vệ sinh TBA không cắt điện miễn phí đối với những khu vực có khách hàng sử dụng điện trọng điểm. Theo đó, 7 Điện lực trực thuộc Công ty phối hợp với Đội hotline tiến hành rửa sứ cách điện bằng công nghệ phun nước áp lực cao tại các TBA cho 35 khách hàng lớn, khách hàng thực hiện điều chỉnh phụ tải DR năm 2020. Hoạt động này sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Trong chương trình "Thắp sáng niềm tin" với các hoạt động gồm sửa chữa điện trong nhà, thay thế các thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện; tư vấn sử dụng điện an toàn cho các đối tượng, đặc biệt là gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các trường học ở khu vực vùng sâu vùng xa… Kết quả có hơn 150 khách hàng được sửa chữa điện, tổng trị giá chương trình gần 40 triệu đồng. Cùng với đó, chương trình "Hỗ trợ nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ" của Công ty Điện lực Đắk Nông đã giảm tối thiểu 30% chi phí nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ cho tất cả các khách hàng phát triển mới trong tháng 9 đến tháng 11/2020. Qua đó có hơn 300 khách hàng được hưởng ưu đãi với chi phí ưu đãi hỗ trợ hơn 20 triệu đồng.

Trao tặng 50 cặp sách đi học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty Điện lực Đắk Nông đã thực hiện chương trình "Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19" trao niềm tin gửi yêu thương. Chương trình đã trao tặng 50 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về kinh tế do bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội tại xã Đắk Buk So, huyện vùng sâu biên giới Tuy Đức, góp phần giúp các gia đình vượt qua những khó khăn.

Bên cạnh đó, trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng năm 2020, Công ty Điện lực Đắk Nông cũng đã tổ chức nhiều động an sinh xã hội hướng về các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa với chương trình "Cùng em đến trường". Công ty đã tặng 40 quạt treo tường cho các trường học trên địa bàn các huyện Đắk Song, Đắk Mil, Krông Nô, Cư Jút và 50 cặp sách đi học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức). Còn tại điểm trường Tiểu học La Văn Cầu (cụm dân cư số 8, xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong), Công ty đã trao tặng 74 áo ấm và lắp đặt 2 tấm pin năng lượng mặt trời với tổng công suất 400W phục vụ cho 4 phòng học và khu sinh hoạt của thầy cô. Tổng kinh phí cho các hoạt động tại các trường học là hơn 40 triệu đồng.

PC Đắk Nông sửa chữa điện miễn phí cho khách hàng nhân tháng Tri ân khách hàng năm 2020

Một trong các hoạt động thường niên của ngành điện trong tháng Tri ân khách hàng là chương trình hiến máu nhân đạo hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN". Với mong muốn những giọt máu hồng tình nguyện sẽ giúp phần nào trong việc cứu chữa người bệnh, nhất là những bệnh nhân đang cần máu điều trị, hơn 250 CBCNV toàn Công ty đã cùng tham gia chương trình, qua đó thu về được hơn 200 đơn vị máu an toàn. Đây cũng là nét đẹp trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp gắn với sản xuất kinh doanh được Công ty Điện lực Đắk Nông hướng đến.

Có thể nói rằng, thông qua việc triển khai chuỗi hoạt động tri ân khách hàng để thay cho lời cảm ơn của ngành điện đối với khách hàng đã ủng hộ, hợp tác và chia sẻ trong thời gian qua. Từ các hoạt động tri ân khách hàng trong 16 năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đang hướng đến mục tiêu "Thực tế, phù hợp, có sức lan tỏa" đã được khách hàng và người dân thấu hiểu và sẻ chia cùng ngành. Và cũng chính từ các hoạt động tri ân khách hàng tổ chức thường niên này đã góp phần xây dựng hình ảnh ngành điện chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tâm, ngày một nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Vì vậy trong những năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục duy trì triển khai nhiều chuỗi các hoạt động tri ân khách hàng ý nghĩa thiết thực hơn, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn.