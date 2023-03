Tham dự và chỉ đạo đại hội, có ông Lê Minh Nhân, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh Thừa Thiên Huế. Về phía Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung có ông Trần Đình Hà – Ủy viên BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các đồng chí trong BTV Công đoàn Tổng Công ty. Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam có ông Trần Gia Trực - Phó Chủ tịch Công đoàn tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn Công ty qua các thời kỳ, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cùng 119 đại biểu đại diện cho 695 Đoàn viên Công đoàn Công ty.

Tại Đại hội, ông Trần Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trình bày Báo cáo của BCH Công đoàn cơ sở (CĐCS) về kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động của CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Trần Văn Minh – Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế báo cáo tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã làm tốt chức năng tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động. Một số chương trình nổi bật như: Trong 5 năm, Công đoàn Công ty đã triển khai tháng công nhân và hưởng ứng tháng ATVSLĐ đã thăm 30 lượt tập thể và 126 lượt CNVCLĐ với số tiền 466,4 triệu đồng; đã đề xuất khen thưởng 28 công nhân lao động giỏi và 271 lượt ATVSV giỏi, số tiền 176,1 triệu đồng; Công đoàn Công ty đã đề nghị Công đoàn EVN và Công đoàn EVNCPC hỗ trợ xây dựng 7 mái ấm công đoàn, hỗ trợ sửa chữa 01 nhà cho đoàn viên, với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Ông Trần Đình Hà - Ủy viên BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Công đoàn Công ty đã sát cánh cùng chuyên môn tuyên truyền, động viên, thăm hỏi đoàn viên, NLĐ tham gia phòng, chống dịch, hỗ trợ các trang bị phương tiện phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong công tác vận hành lưới điện, đảm bảo cung cấp điện cho các khu cách ly tập trung, đảm bảo cấp điện cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công đoàn EVN, EVNCPC và Công ty trực tiếp hỗ trợ 43 tập thể, 566 cá nhân, với tổng số tiền gần 820 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đại Phúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã vận động CBCNV đóng góp các quỹ do Chính phủ, địa phương và các cấp phát động để phòng chống Covid-19, ủng hộ các đoàn y tá, bác sĩ đi chi viện cho miền Nam, hỗ trợ thanh toán tiền điện cho các điểm cách ly trong tỉnh, tổ chức phát lương thực cho nhân dân vùng khó khăn, kêu gọi CBCNV trong đơn vị ủng hộ tiêu thụ gia cầm cho nông dân..., vận động CBCNV tham gia 2 đợt hiến máu được gần 300 đơn vị để hỗ trợ cho các bệnh nhân trong việc điều trị Covid-19, số tiền ủng hộ 1,5 tỷ đồng.

Bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Song song với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ trong Công ty, trong 5 năm, Công ty đã vận động CNVCLĐ đóng góp trên 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Công đoàn Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, nỗ lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện tốt phong trào nữ và hoạt động nữ công trong Công ty.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty phấn đấu thực hiện 2 nhóm mục tiêu với nhiều nội dung quan trọng như: Phấn đấu trên 90% Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có CĐCSTV không hoàn thành nhiệm vụ; Công đoàn Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; có trên 97% nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" hàng năm; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, thực hiện và tổ chức nghiêm túc đối thoại định kỳ, đối thoại vụ việc theo quy định; triển khai phong trào thi đua đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp chuyên môn trong công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động, vận động NLĐ chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, không để xảy ra tai nạn lao động; phấn đấu tăng năng suất lao động, thực hiện đạt và vượt kế hoạch Tổng Công ty giao.

BCH Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã nghe ý kiến chỉ đạo của ông Trần Đình Hà - Ủy viên BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Ông Trần Đình Hà đã đánh giá cao kết quả mà Công đoàn Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu một số biện pháp để giúp Công đoàn nâng cao khả năng gắn kết người lao động, thông qua đó trang bị các giải pháp an toàn thông tin cho người lao động, quan tâm thiết thực, tăng cường tuyên truyền kiến thức an toàn lao động, an toàn giao thông… đến từng người lao động. Bên cạnh đó, thông qua Đại hội, đại biểu cần sáng suốt chọn ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí có tâm huyết, có trình độ, năng lực đối với công tác công đoàn.

Tặng Giấy khen cho các Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2017 – 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại đại hội, ông Nguyễn Đại Phúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khẳng định: Công đoàn Công ty đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, qua đó giúp kịp thời giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của người lao động...