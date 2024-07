Phá đảo mùa hè tại công viên nước Thanh Long Water Park

Vui hè tại Lâm Viên Núi Cấm nhận ưu đãi lớn nhất trong năm.

Thuộc quần thể vui chơi giải trí Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm, Thanh Long Water Park không chỉ nổi tiếng với những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn thu hút bằng hàng loạt các trò chơi hấp dẫn, đưa du khách bước vào thế giới đầy kì diệu. Với hơn 100 trò chơi dưới nước đa dạng, được chia thành 3 khu riêng biệt: Khu vui chơi dành cho gia đình, khu vui chơi dành cho trẻ em và khu trò chơi mạo hiểm,.. Thanh Long Water Park lấy cảm hứng từ mô hình các công viên nước hàng đầu thế giới như Typhoon Lagoon (Mỹ), Aquaventure (Dubai) hứa hẹn sẽ giúp du khách có 1 kỳ nghỉ hè thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Hè tươi mát tại Thanh Long Water Park.

Điểm ấn tượng đầu tiên của Thanh Long Water Park là khu vui chơi gia đình, những tiếng cười vang một góc trời Thiên Cấm Sơn sẽ được cất lên tại Hồ tạo sóng nhân tạo. Với diện tích lên đến hơn 3500m2, hệ thống tạo sóng hiện đại, giúp du khách trải nghiệm cảm giác thật như trên bãi biển xanh mát của ngày hè sôi động. Tại đây, hồ được trang bị nhiều trò chơi hấp dẫn như: đu quay, bắn súng nước,…những trò chơi cần sự chung sức khiến ba mẹ và con cái có dịp được cùng nhau vui đùa. Ít có khi nào giữa cuộc sống bận rộn này mà cả nhà lại có cơ hội được bên nhau thư giản đến thế. Những con sóng cao hơn nửa mét ùa vào người khi lao ra khỏi cơ thể khiến các du khách vô cùng phấn khích.

Về các em nhỏ thì có hẳn một thế giới nước cho riêng mình, với những đường trượt ấn tượng, thiết kế màu sắc bắt mắt, mô hình sinh vật ngộ nghĩnh tại khu vực trò chơi "Amazon kids". Vui đùa với những tia nước tinh nghịch, bập bềnh với chiếc phao trong làn nước mát lạnh và chuỗi trò chơi hấp dẫn như: Vòng xoắn ốc, máng trượt,…

Khu trò chơi mạo hiểm là chốn yêu thích của các tín đồ cảm giác mạnh, khi được rơi tự do từ độ cao 20m trên những làn trượt dốc đứng, hoặc qua nhiều cung đoạn uốn lượn như sóng thế này, cảm giác của các bạn trẻ là … "đã đến tột cùng".

Quăng mình xoay tròn 360 độ trong trò chơi "Cơn bão nhiệt đới", cảm giác được "tạo sóng cho đại dương" giúp cảm xúc cứ nối tiếp nhau thăng hoa.

Quẩy tung nóc với nhiều trò chơi hấp dẫn.

Sau những thử thách đã đời với các trò chơi mạo hiểm, du khách được thả mình lạc trôi Hồ bơi vô cực êm đềm. Nơi đây sở hữu mặt hồ xanh mướt, thiết kế kiến trúc không gian mở hòa hợp với thiên nhiên, tầm nhìn 360 độ, bao phủ bởi núi rừng bao la, du khách sẽ cảm nhận sự bình yên và nên thơ nơi phố núi.

Nếu ai muốn tìm góc check in "triệu like" thì Khu nhà thác sẽ là lựa chọn lý tưởng của bạn. Với chiều cao cực khủng lên đến hơn 27m, rộng hơn 10m, nước từ trên cao đổ xuống rất ngoạn mục. Bạn có thể nghe tiếng ầm ầm vang dội và nhìn thấy hơi nước trong không khí khi đứng gần. Lúc trời nắng những chiếc cầu vồng tuyệt đẹp do nước bắn lên mang đến vẻ đẹp mộng mơ. Đây cũng là lúc bạn thỏa sức chill với vô vàn bức ảnh đẹp tựa trời Âu.

Thưởng thức Buffet trái cây miễn phí khi mua vé tham quan.

Không ngừng hạ nhiệt kể từ khi ra mắt, Công viên nước Thanh Long Water Park từ lâu đã trở thành một điểm đến "yêu thích" của mọi du khách khi đến Thất Sơn. Nếu ở An Giang bạn chưa tìm được địa điểm "giải nhiệt mùa hè" thì hãy ghé liền Khu du lịch Lâm Viên núi Cấm trải nghiệm bạn nhé.