Tiết lộ khả năng “hấp dẫn phụ nữ” của cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy

Cuốn sách này có sự góp sức trong việc chuyển ngữ của TS Nguyễn Sỹ Hưng, cựu phi công MiG-21 thuộc Trung đoàn 921 - Không quân nhân dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch - kiêm Tổng Giám đốc Vietnam Airlines. Ông là nhà nghiên cứu lịch sử chiến tranh trên không ở Việt Nam, tác giả nhiều cuốn sách, bài báo về đề tài Chiến tranh trên không và Hàng không dân dụng Việt Nam, trong đó có cuốn Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam (1965-1975) - Nhìn từ hai phía, và được chuyển ngữ sang tiếng Anh Historic Confrontations - Air Battles between VNP Air Force and US Air Power (1965-1973), "Combat in the Sky: Airpower and the Defense of North Vietnam, 1965-1973" do NXB Hải quân Hoa Kỳ - US Naval Institute Press- xuất bản năm 2023. Ông đồng thời là dịch giả tiếng Anh và tiếng Nga một số cuốn sách về các chính khách, nhà văn, nhân vật lịch sử.