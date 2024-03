Phạm Quỳnh Anh lần đầu hé lộ cuộc sống cùng chồng và ba con trên truyền hình

Phạm Quỳnh Anh hé lộ cuộc sống gia đình trên sóng truyền hình

Mới đây, tập 2 chương trình Mẹ siêu nhân đã lên sóng vào tối 23/3 trên VTV3 với sự tham gia của Phạm Quỳnh Anh, Emily, Lâm Minh và Thảo Trang. Trong tập này, các nữ nghệ sĩ phải thực hiện thử thách 48h chăm con một mình, không có ai hỗ trợ.

Trước Thử thách 48 giờ, Phạm Quỳnh Anh không quá lo lắng trong việc xoay sở mọi chuyện trong nhà cùng 3 đứa con gái, vì vốn dĩ nữ ca sĩ đã nhiều kinh nghiệm chăm con trẻ, cũng như "không sợ cực, không sợ vất vả" trong chuyện chăm sóc gia đình.

Chồng Phạm Quỳnh Anh không ít lần xuất hiện trong khung hình nhưng được che mặt. (Ảnh: Mẹ siêu nhân)

Tuy nhiên, quy định của chương trình lại khiến Phạm Quỳnh Anh cảm thấy xáo trộn đôi chút vì mọi việc đã không còn đúng với dự tính của cô, thêm nữa, con gái 1 tuổi của cô đang bị ốm: "Mọi việc trong nhà đều nằm trong tính toán, plan-up (lên kế hoạch) rất là kỹ", Phạm Quỳnh Anh tiết lộ cách thức chăm sóc gia đình của mình.

Theo như quy định bắt buộc của thử thách Mẹ siêu nhân, ngoài 4 mẹ con thì các thành viên khác trong nhà sẽ được chương trình mời rời khỏi trong thời gian quy định rất ngắn và người phải rời khỏi nhà đó chính là chồng của nữ ca sĩ, ba của bé Zoey (1 tuổi).

Đang ngon giấc, chồng Phạm Quỳnh Anh nhận được tin bất ngờ, ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra khi bị yêu cầu rời khỏi nhà, mà bản thân cũng không biết phải "tẩu thoát" đi đâu. Buộc phải thực hiện quy định bắt buộc của chương trình, chồng Phạm Quỳnh Anh cuống cuồng tìm sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Anh thu gom đồ đạc cần thiết, mang vali rời khỏi căn nhà trong sự gấp rút.

Theo những gì xuất hiện trên khung hình, gia đình Phạm Quỳnh Anh sống trong một căn hộ sang trọng, tiện nghi. Đây cũng là lần đầu tiên chồng nữ ca sĩ xuất hiện trên sóng truyền hình, tuy nhiên anh được che mặt để đảm bảo sự riêng tư. Anh giao tiếp thoải mái với các con riêng của vợ. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng nói cô không muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình trước công chúng bởi muốn giữ sự bình yên cho cả hai: "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn chúng tôi tìm cách giải quyết một cách khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất".

Được biết, bạn trai Phạm Quỳnh Anh từng vào vai nam chính trong một MV của nữ ca sĩ. Anh cũng có mối quan hệ khá tốt đẹp với đạo diễn Quang Huy - chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh.

Phạm Quỳnh Anh bước qua nỗi sợ cùng con gái nhỏ

Ở lại căn nhà cùng 3 đứa con gái trong thời gian đầu của thử thách, Phạm Quỳnh Anh đã gặp đôi chút trở ngại khi con gái út Zoey đang ốm nhẹ và đôi lúc quấy khóc. Nhưng may mắn nữ ca sĩ đã có hai trợ thủ nhí là con gái Tuệ An (6 tuổi) và Tuệ Lâm (12 tuổi) cáng đáng một phần nhỏ như việc phụ trông em, rửa chén, dọn bàn ăn,.. nên cũng giảm được gánh nặng phần nào cho cô.

Cũng trong thời gian thử thách, Phạm Quỳnh Anh lúc này cũng bắt đầu lên kế hoạch cho riêng mình trong việc từng bước giúp Tuệ An trưởng thành hơn đôi chút, bằng cách giúp con gái 7 tuổi đi ra khỏi vùng an toàn của mình. Cùng với con gái lớn Tuệ Lâm, cả hai mẹ con đã tìm mọi cách nói chuyện, dẫn dụ Tuệ An đến tham gia khu vui chơi dành cho trẻ em, trong đó có các trò chơi liên quan đến độ cao.

Phạm Quỳnh Anh thuyết phục con gái thứ 2 thử sức với trò chơi cầu treo gỗ. (Ảnh: Mẹ siêu nhân).

Sau khi dùng lý lẽ thuyết phục, cuối cùng Phạm Quỳnh Anh cũng dẫn dụ được con gái Tuệ An đồng ý đến khu vui chơi cùng chị gái Tuệ Lâm. Biết Tuệ An không hứng thú với khu vui chơi này mặc dù đã đồng ý tham gia, nên cả ba mẹ con đã khởi động vui vẻ bằng trò bắn cung tên. Sau đó, Phạm Quỳnh Anh và Tuệ Lâm mới bắt đầu thuyết phục Tuệ An đến khu khu vực chơi cầu treo gỗ (cách mặt đất 2-3 mét). Mặc dù không quả quyết từ chối lời mời của mẹ và chị gái nhưng Tuệ An lại tỏ ra dè dặt không muốn tham gia, bởi đây trò chơi có yếu tố độ cao - chính là nỗi sợ của bé.

Để chứng minh trò chơi đi qua cầu treo gỗ không đáng sợ như Tuệ An đang nghĩ, Phạm Quỳnh Anh quyết định thử chơi trước cho con quan sát. Cô cố gắng từng bước chậm rãi đi hết đoạn đường của cầu treo, hoàn thành việc "làm gương" cho con gái bước qua nỗi sợ độ cao.

Giải thích với chương trình về hành động này, Phạm Quỳnh Anh cũng cho hay: "Ngày xưa Quỳnh Anh sẽ không bao giờ chơi những trò như thế này cả. Vì mình nghĩ có rất nhiều môn khác mà tại sao phải chơi những trò như thế này. Nhưng giờ, Quỳnh Anh muốn trải nghiệm, bước qua nỗi sợ đó cùng con".

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi kết hôn cùng đạo diễn Quang Huy, cô nghỉ hát để giúp chồng quản lý công ty, làm phim. Tuy nhiên, họ chia tay vào năm 2018. Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh trở lại với âm nhạc và tham gia một số phim điện ảnh. Những năm gần đây, cô ra mắt loạt ca khúc Tất cả sẽ thay em, Điều gì đến sẽ đến (hát cùng Ưng Hoàng Phúc), Cây xương rồng mạnh mẽ...Tháng 7/2022, cô sinh con gái thứ 3 tên Zoey, khẳng định đang hạnh phúc bên người mới.