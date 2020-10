Phân khúc đất nền được nhà đầu tư săn tìm tiếp tục khan hiếm trong quý 4/2020

Theo báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) quý 3/2020 của Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam), mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 bùng phát lần 2, thị trường bất động sản TP.HCM vẫn có nhiều tín hiệu khả quan.

Trong đó, phân khúc căn hộ có sự phục hồi tích cực. Nguồn cung và sức tiêu thụ sản phẩm mới ở phân khúc căn hộ tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở khu Đông.

Cụ thể, thị trường căn hộ có sự phục hồi tích cực khi trong quý 3, có 15 dự án được mở bán. Bao gồm 3 dự án mới và 12 dự án trước đó triển khai giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường khoảng 6,374 căn, gấp 2,6 lần so với quý 2, nhưng chỉ bằng 46% cùng kỳ năm 2019.

Lượng tiêu thụ trên nguồn cung mới tích cực, đạt khoảng 79,8% (5,088 căn), gấp 2,9 lần so với quý 2 và bằng 38,2% so với cùng kỳ năm trước.

Căn hộ hạng A trở thành phân khúc chủ đạo của thị trường khi chiếm 87,2% cơ cấu nguồn cung mới trong quý. Khu Đông tiếp tục là khu vực dẫn đầu nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường.

Giá bán sơ cấp tại một số khu vực ghi nhận mức tăng khá cao, trung bình từ 10% - 15% so với thời điểm đầu năm 2020.

Tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp khá thấp, mặt bằng giá thứ cấp có sự sụt giảm, mức giảm dao động trung bình từ 2% - 3% so với quý 2.

Phân khúc căn hộ phục hồi tích cực trong quý 3/2020. Ảnh: V.D

Ở phân khúc BĐS nghỉ dưỡng – biệt thực biển cũng có sự tăng nhẹ về nguồn cung và sức cầu. Có 3 dự án được mở bán trong quý 3, cung ứng 152 căn biệt thự biển, tăng 19% so với quý trước và tăng 77% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 39% nguồn cung mới, bằng 20% so với quý 2, nhưng chỉ bằng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược với các phân khúc trên, ở phân khúc đất nền, nhà phố và biệt thực có sự khan hiếm và sụt giảm nhẹ nguồn cung.

Cụ thể, trong quý 3 thị trường đất nền không có dự án mở bán, nguồn cung trên thị trường chủ yếu đến từ các dự án mở bán trước đó. Còn ở các vùng ven, giáp ranh với TP.HCM có 35 dự án đất nền được mở bán, cung cấp ra thị trường 5.173 nền, gấp 1,9 lần so với quý 2 (2.699 nền). Tỷ lệ tiêu thụ đạt 55% (khoảng 2.835 nền), gấp 1,4 lần so với quý trước.

Đối với phân khúc nhà phố và biệt thực, có 629 căn được cung cấp ra thị trường trong quý 3, giảm 14% so với quý trước nhưng tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 66%, giảm 18% so với quý 2 và tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

DKRA Vietnam dự báo quý 4/2020, đất nền vẫn tiếp tục là kênh đầu tư được lựa chọn hàng đầu do nguồn cung mới tiếp tục duy trì sự khan hiếm. Các dự án được triển khai đa phần có quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng ven như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 9,..

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung có thể duy trì mức tương đương so với quý 3, dao động ở mức 6.500 - 7.000 căn. Sức cầu chung toàn thị trường có thể duy trì xu hướng tăng như ở quý 3. Khu Đông và khu Nam vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung.

Căn hộ hạng A và hạng B tiếp tục dẫn dắt thị trường trong khi nguồn cung căn hộ hạng C vẫn duy trì sự khan hiếm, thậm chí là không có.