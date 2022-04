Phần mới của Spider-Man lùi lịch phát sóng tới năm 2023

Theo Hollywood Reporter, Sony thông báo họ sẽ lùi lịch phát sóng của bộ phim được nhiều khán giả mong đợi Spider-Man: Across the Spider-Verse. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 2/6/2023, trước đó hãng xếp lịch vào ngày 7/10/2022.

Spider-Man: Across the Spider-Verse lùi lịch phát sóng. (Ảnh: Hollywood Reporter).

Bộ phim Spider-Man: Across the Spider-Verse là phần đầu tiên trong hai phần tiếp theo của "siêu phẩm" hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse ra mắt năm 2018. Tác phẩm thành công khi giành được giải Oscar dành cho phim hoạt hình hay nhất. Phần phim mới này vẫn do Phil Lord và Christopher Miller làm đạo diễn.

Shameik Moore một lần nữa sẽ lồng tiếng cho vai Miles Morales, một Người Nhện tuổi teen bất ngờ lưu lạc tới một vũ trụ khác, nơi anh ta tiếp xúc với Miguel O'Hara, hay còn gọi là Người Nhện 2099 (Oscar Isaac đảm nhận). Họ sẽ hợp lực với một nhóm Người Nhện mới để đối đầu với một kẻ phản diện hùng mạnh mà tới giờ Sony vẫn chưa hé lộ. Dàn diễn viên lồng tiếng còn có nữ diễn viên Hailee Steinfeld.



Sony cho biết, phần thứ 3 của loạt phim có tên Spider-Man: Across the Spider-Verse II, đã có ngày phát hành vào ngày 29/3/2024.

Sony cũng tiết lộ rằng, bộ phim Madame Web, dựa trên nhân vật Marvel Comic, sẽ ra mắt vào ngày 7/7/2023. Nhân vật chính là một nhà thấu thị có khả năng tâm linh, cho phép cô nhìn thấy toàn bộ thế giới nhện. Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi S.J. Clarkson với các ngôi sao Dakota Johnson và Sydney Sweeney.

Spider-Man là nhân vật truyện tranh được các nhà làm phim khai thác triệt để trong thời gian gần đây. Trên toàn cầu, bộ phim Spider-Man 3 đạt 1,37 tỷ USD, vượt phần hai Far from home (cũng do Tom Holland thủ vai, ra mắt năm 2019) với 1,13 tỷ. Bom tấn của Marvel trở thành phim thành công nhất trong loạt phim ngoài hoạt hình về Người Nhện, gồm hai phần do Tobey Maguire, Andrew Garfield đóng, và là phim ăn khách nhất hãng Sony từng phát hành.

Spider-Man: No Way Home do Jon Watts đạo diễn. Anh cũng là nhà làm phim đứng sau thành công của hai phần Homecoming (2017) và Far From Home (2019) trước đó.