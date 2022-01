Willem Dafoe bật mí điều bất ngờ về "bộ cánh" của Green Goblin trong "Spider-Man: No Way Home"

Màn trình diễn của Willem Dafoe trong phần một, loạt phim Spider-Man đầu tiên đã chinh phục khán giả. Bằng lối diễn xuất tài tình, tài tử 66 tuổi đã khiến người xem sợ hãi trước sự độc ác của Green Goblin (Yêu tinh xanh – PV). Nhân vật này cũng là một kẻ phản diện kinh điển của Spider-Man.

Willem Dafoe trong phim Spider-Man. (Ảnh trong phim).

Mặc dù vậy, vẫn có những chỉ trích đối với nhân vật phản diện thuộc hàng "gốc đa, gốc đề" này. Không phải ai cũng thích vẻ ngoài của tên yêu tinh quái gở. Mặt nạ trong phim bị cho là quá khô cứng, nhà phê bình phim nổi tiếng Roger Ebert đã viết trong bài đánh giá cho rằng, Dafoe trông giống như "một nhân vật phản diện công nghệ cao với cái miệng chết cứng".

Mới đây, trong một bài phỏng vấn của Willem Dafoe đã nói với The New York Times rằng, những lời chỉ trích này có lẽ là nguyên nhân khiến nhóm "Spider-man: No Way Home" chọn thiết kế lại chiếc mặt nạ. Vì vậy, nam diễn viên thủ vai Green Goblin đã có một bộ mặt hoàn toàn mới trong "bom tấn" của "vũ trụ điện ảnh Marvel".

Green Goblin bị chỉ trích với trang phục hiện đại. (Ảnh trong phim).

"Thành thật mà nói, tôi biết rằng đã có những lời chỉ trích về chiếc mặt nạ đó trong bản gốc. Chúng tôi đã nghe điều đó đủ để có thể cân nhắc, thay đổi nó một chút. Mặc dù vậy, tôi không nghĩ bởi tôi không diễn xuất bằng khuôn mặt của mình mà cảm xúc của nhân vật luôn đi theo trái tim của tôi. Khuôn mặt chỉ là thứ mà bạn thấy trực tiếp thôi", Dafoe nói.

Dafoe nhận được nhiều lời khen ngợi khi trở lại với vai Green Goblin. Nam diễn viên nói với The Times, "Khi nhà sản xuất Amy Pascal và đạo diễn Jon Watts gọi cho tôi, tôi đã nghĩ, "Điều này thật điên rồ. Nhưng hãy xem họ phải nói gì". Tôi thực sự không muốn đóng vai khách mời. Tôi muốn đảm bảo rằng có một thứ gì đó đủ quan trọng để tham gia vai diễn. Và đặc biệt, tôi thực sự muốn tham gia vào các cảnh hành động, bởi vì điều đó thú vị đối với tôi".

Các nhân vật phản diện trong "Spider-Man: No Way Home" từ trên xuống, Jamie Foxx trong vai Electro; Alfred Molina trong vai Bác sĩ Bạch tuộc và Willem Dafoe trong vai Green Goblin. (Ảnh trong phim)

Willem Dafoe là một nam nghệ sĩ có hai quốc tịch Mỹ, Ý sinh năm 1955. Lĩnh vực hoạt động chính của Dafoe là diễn viên điện ảnh, diễn viên lồng tiếng và là diễn viên kịch. Dù bắt đầu hoạt động như một diễn viên từ năm 1979 nhưng mãi đến năm 2002, Willem Dafoe mới được khán giả Việt Nam biết đến rộng rãi qua vai diễn Norman Osborn/Green Goblin của chuỗi phim Spider-Man (2002-2007).

Ông đã đảm nhận 118 vai diễn trong sự nghiệp. Willem Dafoe từng nhận hai đề cử Oscar với các phim Platoon và Shadow of the Vampire, cũng như góp mặt trong các tác phẩm được đánh giá cao như The Last Temptation of Christ, Mississippi Burning, The English Patient và American Psycho. Với gương mặt góc cạnh, tài tử thường xuyên nhập vai phản diện hoặc nhân vật có tính cách không ổn định.

Dafoe kết hôn với nữ diễn viên Italy Giada Colagrande năm 2005. Theo tạp chí Vogue, ông ngỏ lời cầu hôn bà trong lúc đang ăn trưa và họ cưới nhau ngay chiều hôm sau. Hiện tại, bộ đôi luân phiên sống ở Rome (Italy), New York và Los Angeles (Mỹ).