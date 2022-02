"Spider-man: No Way Home" gây tranh cãi khi chỉ có một đề cử Oscar 2022

Bộ phim "Spider-Man: No Way Home" đã giành được thành công vang dội với những kỷ lục phòng vé liên tục được lập ra. Đặc biệt, nội dung của phần 3 loạt phim về Người Nhện của Marvel được khán giả dành nhiều lời khen tặng.

Kevin Smith ủng hộ "Spider-Man: No Way Home". (Ảnh: Variety).

Tuy nhiên, trong danh sách đề cử Oscar 2022, tác phẩm bom tấn của Marvel chỉ nhận về duy nhất một đề cử ở hạng mục "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất". Điều này dấy lên tranh cãi, có ý kiến cho rằng, những bộ phim mang tính giải trí như "Spider-Man: No Way Home" sẽ khó "có cửa" lọt vào tranh giành Oscar. Ý kiến khác cho rằng, để giành được thành công trong lòng khán giả, chắc chắn "Spider-Man: No Way Home" phải có mặt trong danh sách đề cử.

Mới đây, Kevin Smith, một nhà làm phim người Mỹ, diễn viên, diễn viên hài, tác giả truyện tranh, tác giả và podcaster đã lên tiếng bảo vệ "Spider-Man: No Way Home". Kevin Smith không hài lòng với Ban tổ chức Oscar 2022 vì đã bỏ qua "Spider-Man: No Way Home" trong danh sách bộ phim hay nhất.

"Spider-Man: No Way Home" không có duyên tại Oscar 2022. (Ảnh: CNN).

Mặc dù nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình và là một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất từng được thực hiện với hơn 750 triệu USD và hơn 1,7 tỷUSD toàn cầu, bộ phim "Spider-Man: No Way Home" chỉ giành được một đề cử Oscar duy nhất. Ngay cả việc Viện hàn lâm mở rộng hạng mục phim hay nhất lên 10 đề cử cũng không đủ để "Spider-Man: No Way Home" được đề cử cho giải thưởng lớn nhất của Oscars.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Họ có 10 suất, họ không thể tặng một suất cho bộ phim hay nhất trong ba năm qua?", Smith cho biết trên podcast FatMan Beyond.

Smith tiếp tục bày tỏ thái độ không hài lòng: "Họ cứ làm như "Ơ hay sao không ai xem bộ phim này? Ban tổ chức thử nhắm mắt đưa ra một lựa chọn theo chủ nghĩa dân túy đi nào. Họ có tới 10 suất "Phim hay nhất" kia mà".

Ý kiến của Smith đồng tình với Jimmy Kimmel, người đã bày tỏ "sốc" trước thông tin bộ phim "Don't Look Up" thậm chí còn lọt vào danh sách "phim hay nhất", vượt mặt "Spider-Man: No Way Home".

Jimmy Kimmel cho rằng "Don't look up" không thể hay hơn "Spider-Man: No Way Home". (Ảnh: Variety).

"Làm thế nào mà "Spider-Man: No Way Home" lại không nhận được một trong 10 đề cử cho Phim hay nhất? Hãy quên sự thật rằng bộ phim đã kiếm được 750 triệu USD ở Mỹ và vẫn đang tiếp tục tăng lên nữa. Đây là một bộ phim tuyệt vời. Phim không nằm trong top 10 phim hay nhất của năm? Ban tổ chức đang cố nói với tôi rằng "Don't Look Up" hay hơn "Spider-Man: No Way Home" sao?", Kimmel nói.

Phim cạnh tranh hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc cùng "No Time to Die", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Free Guy" và "Dune".

Viện Hàn lâm trở thành cái tên được truyền thông, các nhà phê bình nhắc đến nhiều sau khi công khai danh sách đề cử Oscar lần thứ 94. Diễn viên - đạo diễn Seth Rogen, người không tham gia Spider-Man, chia sẻ quan điểm có lẽ không còn ai quan tâm Oscar nữa vì những đề cử đi ngược đại chúng.