Pháp ghi nhận gần 180.000 trường hợp mắc Covid-19 chỉ trong một ngày

Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm trước Giáng sinh ở Paris, Pháp, ngày 23/12/2021. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu trên Covidtracker.fr, đây là số ca nhiễm mới hàng ngày cao nhất ở châu Âu. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, chỉ có Mỹ và Ấn Độ ghi nhận số trường hợp mắc mới trung bình hàng ngày trên 200.000. Hôm thứ Hai (27/12), Mỹ báo cáo hơn 505.000 trường hợp mắc Covid-19 mới.

Trước đó, số ca mắc mới trung bình hàng ngày cao nhất ở Pháp là 104.611 trường hợp vào thứ Bảy (25/12). Số ca mắc trung bình trong bảy ngày ở Pháp đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 87.500 trường hợp.

Hôm thứ Hai (27/12), chính phủ đã công bố các biện pháp mới để hạn chế lây lan dịch bệnh, bao gồm giới hạn quy mô các cuộc tụ tập nơi công cộng, lệnh cấm ăn uống trong các hệ thống phương tiện giao thông và bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Mặc dù số ca mắc mới tăng vọt, số bệnh nhân nhập viện do Covid-19 vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục. Trong đó, số bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc đặc biệt tăng 83 lên 3.416 người vào thứ Ba (28/12), thấp hơn nhiều so với con số hơn 7.000 trường hợp vào đầu tháng 4/2020.

Pháp cũng ghi nhận thêm 290 trường hợp tử vong do Covid-19 mới, chiếm tổng số hơn 123.000 ca, con số cao nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 5 nhưng thấp hơn nhiều so với con số tử vong được chứng kiến vào cuối năm ngoái.

Khoảng 77% dân số hiện đã được tiêm chủng đầy đủ, các nhà khoa học cho rằng điều này đã giảm mạnh số ca nhập viện và tử vong.