Phát hiện 13 đối tượng trong căn nhà tàng trữ nhiều ma túy ở Tiền Giang

Sáng 26/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự Đoàn Thanh Trung (49 tuổi, ngụ ấp Năm Châu, xã Bình Đông, thị xã Gò Công) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Đoàn Thanh Trung (49 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) phát hiện tàng trữ nhiều ma túy tại nhà. Ảnh: CACC

Khoảng 20 giờ ngày 22/6, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Gò Công triển khai lực lượng khám phá vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý do một đối tượng chuyên nghiệp cầm đầu.

Nhóm đối tượng trong nhà Đoàn Thành Trung bị đưa về trụ sở làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Khi nhóm đối tượng đang tụ tập tại nơi ở, trinh sát phòng chống tội phạm ma túy đột kích vào, Đoàn Thanh Trung (49 tuổi, ngụ xã Bình Đông) ngồi bất động tại chỗ cùng 13 đối tượng có biểu hiện "phê" ma tuý.

Khám xét trong căn nhà, lực lượng chức năn thu 34 gói ma tuý, 1 cân điện tử, trên 21.000.000 đồng cùng một số dụng cụ dùng để phân chia ma tuý.

Tiến hành lấy lời khai, nhóm đối tượng đều khai nhận đang mua ma tuý loại heroin từ "ông trùm" Trung hút tại chỗ và đem về "để dành sử dụng dần trong các ngày sau".