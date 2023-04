Phát hiện bộ xương nghi của đàn ông trong căn nhà khang trang ở Long An

Sáng 28/4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã phối hơp Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ và một số ống xương nghi của nạn nhân tại căn nhà, đưa giám định để xác định độ tuổi, giới tính.

Căn nhà tường khang trang nơi người dân phát hiện bộ xương người chết tại ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Clip: Thiên Long

Khoảng 20 giờ ngày 27/4, nhóm thanh niên ngồi chơi ven lộ nhìn thấy căn nhà tường, mái ngói khang trang ở ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức vắng bóng người rất lâu, nên tò mò vào xem. Khi bước khỏi cửa, qua ánh đèn, mọi người hốt hoảng khi phát hiện thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương khô nên chạy ra truy hô.

Nhiều người dân địa phương cho biết, một người đàn ông tên Dũng (65 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức) có vợ con tại thị trấn Bến Lức, hơn một năm trước dọn về nơi này ở một mình.

Dù lớn tuổi, nhưng hàng ngày ai thuê công việc ông vẫn đi làm. Hết giờ về nhà đóng cửa, chính vì lý do đó những gia đình xung quanh cũng không biết rõ về cá nhân ông.

Ngôi nhà được cho là nơi ông Dũng (65 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sinh sống và mất tích. Ảnh: Thiên Long

Từ sau dịch bệnh Covid- 19 năm 2022 đến nay, ông Dũng vắng bóng, không thấy ra vào trước sân mỗi buổi chiều.

Điều khá lạ là ngôi nhà rộng của ông Dũng đang ở liền kề với nhiều gia đình xung quanh, nhưng nạn nhân chết chẳng nghe bốc mùi hôi thối qua thời gian dài mới phát hiện.

"Căn nhà này của bà họ ông Dũng, ông chỉ đến quản lý và sinh sống tạm", đại diện UBND xã Thạnh Đức cho biết.

Theo Công an huyện Bến Lức, nạn nhân chết đã lâu thi thể phân hủy, hiện chỉ còn trơ lại bộ xương trên đóng bộ quần áo đã mục rách nát.