Vụ cháy công ty trong KCN ở Long An: Tìm thấy bộ xương nghi của nạn nhân mất tích

Chiều 13/12, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh và huyện đã tích cực phối hợp tìm kiếm diện rộng trong hiện trường đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú nằm trên đường số 6 Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xảy ra ngày 10/12.

Chiều tối qua (12/12), xe máy ủi vào khu vực gần tầng 1 của công ty phát hiện một số xương đã cháy đen, hiện đã đưa đi giám định chờ kết quả.

Clip cháy 2 công ty trong Khu công nghiệp Hải Sơn gây thiệt hại nhiều tài sản, nhiều công nhân bị thương. Clip: Thiên Long

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Kiều Trang (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) xác nhận, việc tìm kiếm ba ruột là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) được cho là mất tích trong vụ cháy xem như hết hy vọng.

"Gia đình tập trung ở đây chờ đợi suốt 3 ngày qua, lúc gần tối thì cơ quan chức năng thông báo tìm thấy bộ xương cháy đen chưa xác định của ai nên cần phải giám định mới cho kết quả cụ thể", Kiều Trang buồn bã nói.



Đám cháy bùng phát kéo dài hơn 5 giờ trong 2 công ty ở Khu công nghiệp Hải Sơn. Ảnh: Thiên Long

Theo lực lượng tìm kiếm của Công an huyện, dù xảy ra nhiều ngày nhưng sức nóng vẫn còn do cháy một số vật liệu sản xuất chảy lan ra dưới nền gạch.

Hiện trường vụ cháy còn ngổn ngang, cơ quan công an vẫn đang có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ điều tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Nguyễn Minh Lâm thăm nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy ở Khu công nghiệp Hải Sơn. Ảnh: UBND huyện Đức Hòa

Ngày 12/12, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện Đức Hòa đến Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo để thăm hỏi, động viên tình thần một số công nhân bị nạn trong vụ cháy.

Sau đó, lãnh đạo tỉnh hỗ trợ mỗi công nhân bị thương số tiền 12 triệu đồng.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Công an huyện Đức Hòa cho biết, đám cháy phát hỏa khoảng 8 giờ ngày 10/12, ở Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú và Công ty cổ phần dầu nhờn BPOIL thuộc Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Đám cháy bùng phát kéo dài hơn 5 giờ trong 2 công ty ở Khu công nghiệp Hải Sơn. Ảnh: Thiên Long

Thời điểm vụ cháy xảy ra, bên trong Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú có 15 công nhân đang làm việc, do thoát ra ngoài không kịp đã làm cho 6 công nhân bị bỏng, 1 công nhân mất liên lạc.

Cháy gây sập và đổ hoàn toàn 3.198m2 nhà xưởng của Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú và cháy hoàn toàn 1.195m2 nhà xưởng Công ty cổ phần dầu nhờn BPOIL.



Ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, quê Kiên Giang) được cho là bị mất tích trong đám cháy bên trong Công ty TNHH Công nghệ Silicon Vĩnh Phú.