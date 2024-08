Phát hiện danh tính cô gái xinh đẹp bị bắt giữ cùng CEO Telegram ở Paris

Vavilova, người tự giới thiệu là huấn luyện viên tiền điện tử và streamer từ Dubai, đã nhiều lần xuất hiện cùng Durov và có mặt trên máy bay riêng của anh ta khi họ hạ cánh ở Paris, theo thông tin từ các phương tiện truyền thông.



Nhà tỷ phú công nghệ người Nga – đồng thời là công dân của Pháp, UAE, và Saint Kitts và Nevis – đã bị bắt giữ sau khi máy bay riêng của anh hạ cánh tại Sân bay Paris-Le Bourget hôm 24/8. Ông hiện bị cáo buộc không kiểm soát được các hoạt động phạm pháp trên nền tảng của mình.

Durov và Vavilova chưa công khai mối quan hệ của họ, tuy nhiên, những lần xuất hiện thường xuyên của họ cùng nhau gợi ý về một mối quan hệ gần gũi. Các bài đăng của Vavilova trên mạng xã hội cho thấy cô gần đây đã ở cùng các quốc gia với người sáng lập Telegram, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan và Azerbaijan.

Người phụ nữ này, có hơn 22.000 người theo dõi trên Instagram, cũng đã đăng các câu chuyện từ những gì được cho là máy bay riêng của Durov, cùng với một số bức ảnh của cô khi cô được cho là đang ở cùng với nhà sáng lập này ở Paris.

Thời điểm họ đến thủ đô Pháp và việc bắt giữ sau đó đã dẫn đến nhiều suy đoán về vai trò của Vavilova trong việc Durov bị giam giữ.

Một số báo cáo trực tuyến cho rằng Vavilova có thể vô tình hoặc thậm chí cố tình thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng với các bài đăng nhiều lần công khai vị trí của Durov.

Tiểu sử trên Instagram của cô cho biết cô nói được bốn ngôn ngữ – tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ả Rập, và quan tâm đến "game, tiền điện tử, ngôn ngữ và tâm lý học."

Telegram, với khoảng 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, được Durov và anh trai sáng lập vào năm 2013 tại Nga. Doanh nhân đã rời Nga vào giữa những năm 2010 và định cư tại Dubai. Ông được cấp quốc tịch Pháp vào năm 2021.

Bình luận về việc bắt giữ Durov, Telegram đã thông báo vào Chủ nhật rằng công ty tuân thủ các luật của EU và các chính sách kiểm duyệt nội dung, đồng thời cho rằng việc khẳng định Durov chịu trách nhiệm về việc lạm dụng nền tảng bởi các đối tượng xấu là "vô lý."

Nhiều chính trị gia Nga đã lên án việc bắt giữ Durov, với một số người gợi ý rằng điều này có thể có động cơ chính trị. Nhiều nhân vật công chúng ở phương Tây, bao gồm nhà báo Tucker Carlson và doanh nhân Elon Musk, cũng đã lên tiếng bảo vệ Durov.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phủ nhận bất kỳ động cơ chính trị nào liên quan đến việc bắt giữ Pavel Durov..

Trên X vào thứ Hai, Macron khẳng định rằng việc bắt giữ Durov "hoàn toàn không phải là một quyết định chính trị" và diễn ra như một phần của "cuộc điều tra tư pháp đang tiếp tục," trong đó các thẩm phán sẽ quyết định số phận của doanh nhân này.

"Pháp hơn hết gắn bó với tự do ngôn luận và giao tiếp, đổi mới và tinh thần doanh nghiệp," ông Macron viết, đồng thời thêm rằng "trong một nhà nước được quản lý theo pháp luật, trên các mạng xã hội cũng như trong đời thực, các quyền tự do được thực hiện trong khuôn khổ do pháp luật quy định để bảo vệ công dân và tôn trọng quyền cơ bản của họ."

"Đây là trách nhiệm của hệ thống tư pháp, trong sự độc lập hoàn toàn, để đảm bảo rằng pháp luật được tôn trọng," tổng thống nói thêm.

Các cáo buộc cụ thể mà doanh nhân công nghệ này có thể phải đối mặt vẫn chưa rõ ràng, nhưng các báo cáo từ truyền thông cho rằng lệnh bắt giữ của ông được OFMIN của Pháp – một cơ quan được giao nhiệm vụ chống lại bạo lực đối với trẻ vị thành niên – phát hành nhằm tiến hành điều tra về các cáo buộc liên quan đến gian lận, buôn bán ma túy, bắt nạt qua mạng, tội phạm có tổ chức và khuyến khích khủng bố.

Theo truyền thông Pháp, việc giam giữ Durov có thể liên quan đến các khiếu nại về Telegram, đặc biệt là việc ông từ chối kiểm duyệt nội dung trên nền tảng và ngăn chặn việc tội phạm sử dụng nó.

Telegram, về phần mình, đã khẳng định rằng công ty hoàn toàn tuân thủ các luật của EU và các chính sách kiểm duyệt nội dung và cho rằng việc khẳng định Durov chịu trách nhiệm về việc lạm dụng nền tảng bởi các đối tượng xấu là "vô lý."