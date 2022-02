Phát hiện dự án rừng trồng bị "xẻ thịt" ở Bình Phước, 10 năm vẫn chưa xử lý

"Xẻ thịt" dự án trồng rừng chia cho các cá nhân

Vừa qua, PV Dân Việt nhận được đơn của công dân ở huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) về những khuất tất trong việc xử lý vi phạm thực hiện dự án trồng rừng của Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung (tỉnh Bình Phước) từ 10 năm trước. Vụ việc được phát hiện nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Vị này cũng đã gửi đơn tố cáo đến Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), sau đó đơn được chuyển về Công an tỉnh Bình Phước để giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo hồ sơ PV Dân Việt thu thập được, ngày 1/12/2006, Công ty Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất SASCO (nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất) đã ký hợp đồng giao khoán thực hiện dự án trồng rừng với Ban Quản lý rừng kinh tế (QLRKT) Suối Nhung, tỉnh Bình Phước.

Theo hợp đồng đã ký kết, SASCO nhận 545 ha đất rừng, tại tiểu khu 363 (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để thực hiện mục tiêu "quản lý bảo vệ rừng kết hợp trồng rừng, chăn nuôi gia súc".

Hợp đồng giao khoán được ký kết, một năm sau đến ngày 14/12/2007, Ban QLRKT Suối Nhung đã trình UBND tỉnh Bình Phước xin "chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng lại rừng kinh tế"(?). Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú đã phản đối vì lo mất rừng. Hạt Kiểm lâm đã đề nghị giữ lại rừng.

Một góc đất rừng tại tiểu khu 363, thuộc dự án SASCO, thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Hoàng Hưng

Tuy nhiên, UBND tỉnh Bình Phước vẫn cho phép Ban QLRKT Suối Nhung liên doanh với SASCO chuyển đổi 105ha đất rừng sang đất trồng cây cao su.

Năm 2009, Ban QLRKT Suối Nhung và SASCO tiếp tục xin chuyển đổi thêm 152ha đất rừng khác sang trồng cao su… UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho phép chuyển đổi 143,2 ha đất rừng sang trồng cao su.

Tuy nhiên, ngay trong ngày ký hợp đồng liên doanh trồng cao su với Ban QLRKT Suối Nhung (2/4/2009), trên diện tích 105ha, thì SASCO lại ký tiếp hợp đồng liên doanh khác với cá nhân ông Trần Tấn Minh – Giám đốc Ban QLRKT Suối Nhung – để ông Minh trực tiếp đầu tư trồng cao su và cùng hưởng lợi trên chính diện tích đó.

Tương tự, trong ngày ký hợp đồng liên doanh trồng cao su trên diện tích 143,2ha với Ban QLRKT Suối Nhung (15/1/2010), Công ty SASCO cũng ký tiếp hợp đồng khác liên doanh trồng cao su với cá nhân ông Trần Tấn Minh…

Ở dự án 105ha, SASCO và ông Minh thỏa thuận, sau khi ông Minh bỏ vốn đầu tư trồng cao su, SASCO được chia 60% diện tích vườn cao su, còn lại 40% diện tích vườn cao su, thuộc về ông Minh.

Đối với dự án 143,2ha, SASCO được thụ hưởng 51,9% và ông Minh được hưởng 48,1% diện tích vườn cao su.

Thỏa thuận là vậy, nhưng theo xác minh của cơ quan chức năng, sau khi ký các hợp đồng liên doanh trên, ông Minh mang toàn bộ diện tích đất rừng liên doanh với Sasco, ký hàng loạt "hợp đồng bàn giao đất" cho nhiều cá nhân khác, để các cá nhân này bỏ vốn đầu tư trồng cao su.

Bình quân mỗi cá nhân được ông Minh xẻ đất dự án giao từ 5 – 40ha/cá nhân. Mỗi cá nhân, để nhận được đất từ ông Minh phải trả tiền cho ông Minh từ 40 – 80 triệu đồng/ha…

Dấu hiệu vi phạm pháp luật, 10 năm vẫn chưa xử lý

Trước hành vi "xẻ thịt" đất rừng thuộc dự án SASCO để chia chác cho hàng loạt cá nhân tha hồ trục lợi, từ đầu năm 2012, Phòng an ninh kinh tế (PA81) – Công an tỉnh Bình Phước – đã vào cuộc xác minh và có báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Cụ thể, ngày 11/5/2012, PA81– Công an tỉnh Bình Phước – đã ban hành văn bản số 76/BC-PA81 khẳng định: "SASCO đã không đầu tư mà chuyển dự án cho Trần Tấn Minh trực tiếp đầu tư nhằm hưởng lợi theo tỷ lệ ăn chia… Việc không đầu tư, chuyển nhượng dự án của Công ty SASCO là trái với quyết định của UBND tỉnh và vi phạm hợp đồng liên doanh đã ký với Ban QLRKT Suối Nhung.

Những khoảnh rừng còn lại tại dự án bị cho là rừng nghèo kiệt, nên chuyển đổi sang trồng cao su. Ảnh: T.L

Trần Tấn Minh với tư cách là Giám đốc Ban QLRKT Suối Nhung ký hợp đồng liên doanh với SASCO; đồng thời, ký lại hợp đồng liên doanh cho cá nhân mình trực tiếp đầu tư và giao đất dự án cho các cá nhân khác đầu tư là hành vi vi phạm luật pháp, nhằm động cơ trục lợi (vi phạm trách nhiệm của chủ rừng…, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhằm mục đích trục lợi, việc giao đất trồng cao su cụ thể cho các cá nhân đầu tư để thu tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản…)".

Từ đó, đơn vị này đã kiến nghị: Báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiến nghị thu hồi dự án; Điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Trần Tấn Minh – Giám đốc Ban QLRKT Suối Nhung, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Làm rõ sai phạm của các cá nhân để xử lý.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm liền, dù chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, xác minh; không ít cuộc họp bàn về vụ việc này, nhưng hành vi vi phạm luật pháp của tổ chức, cá nhân tại dự án SASCO vẫn không được xử lý nghiêm minh.

Cây rừng được khai thác từ rừng "nghèo kiệt", sau đó được vận chuyển về chất thành đống tại một trạm gác ở cửa rừng, thuộc tiểu khu 363. Ảnh: Hoàng Hưng

Vụ việc gần đây được người dân tiếp tục làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị, cá nhân liên quan.

Trả lời đơn tố giác của người dân, Thượng tá Nguyễn Đức Minh – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm số 450/TB-CSKT ngày 20/12/2021.

Văn bản trả lời nêu 5 nội dung người dân đã tố giác, một trong các nội dung là: "UBND tỉnh Bình Phước buông lỏng trong việc quản lý rừng, giao rừng để khoanh nuôi bảo vệ, đã để các tổ chức được giao bảo vệ rừng phá rừng, bán đất rừng để trục lợi".

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm với lý do: "quá trình kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Phước đã đề nghị các cơ quan, tổ chức như: Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước, các chủ rừng… cung cấp tài liệu, thông tin để làm căn cứ giải quyết. Đến nay, thời hạn kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm đã hết, nhưng các cơ quan, tổ chức chưa cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu"!?.

Một gốc cây rừng được đốn hạ để lấy đất trồng cao su. Ảnh: Hoàng Hưng

Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi có kết quả cung cấp thông tin, tài liệu liên quan của các cơ quan, tổ chức, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Phước, sẽ phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, một vụ việc đã được chính Công an tỉnh Bình Phước xác minh, chỉ rõ vi phạm pháp luật, đề nghị làm rõ sai phạm của các cá nhân để xử lý. Nhưng đến nay vẫn "dậm chân tại chỗ".

Thậm chí, trong diễn biến mới nhất Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Phước – lại cho rằng "thời hạn kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm đã hết" để "tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm".



PV Dân Việt đã và sẽ tiếp tục liên hệ với các bên liên quan để thông tin vụ việc.