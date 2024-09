Phát hiện hàng loạt sai phạm về tài chính tại Trường THPT Buôn Ma Thuột

Ngày 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đắk Lắk công bố kết luận thanh tra Trường THPT Buôn Ma Thuột, trong đó đã chỉ ra nhiều vi phạm, nhiều khoản thu, chi sai quy định.

Cụ thể, trường này đã thanh toán tiền thừa giờ cho Hiệu trưởng Lê Văn Thái không đúng quy định với số tiền hơn 43 triệu đồng (năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023). Các năm học 2022-2023 và 2023-2024, nhà trường chi ngân sách Nhà nước có nhiều nội dung chi sai, chi vượt định mức theo các quy định. Số tiền chi sai, chi vượt trên 419 triệu đồng. Trong đó, nhiều khoản chi cho Hiệu trưởng Lê Văn Thái không đúng quy định.

Phát hiện Trường THPT Buôn Ma Thuột chi sai hơn 400 triệu đồng. Ảnh Công Nam

Ví dụ, chi tổ in sao đề kiểm tra thi thử tốt nghiệp năm 2022, đơn vị đã chi cho chức danh phụ trách chung của tổ in sao cho ông Lê Văn Thái, số tiền 1.944.000 đồng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Chi tổ in sao đề kiểm tra học kỳ 2, năm học 2021-2022, đơn vị chi cho chức danh phụ trách chung tổ in sao cho ông Lê Văn Thái, số tiền 4.536.000 đồng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Thanh toán ban kiểm tra tập trung học kỳ II năm học 2022-2023, đơn vị chi chức danh phụ trách chung đối với ông Lê Văn Thái, số tiền 3.780.000 đồng không đúng quy định. Thanh toán ban thi thử THPT năm học 2022-2023, đơn vị chi chức danh phụ trách chung đối với ông Lê Văn Thái, số tiền 1.890.000 đồng không đúng quy định…

Thanh tra Sở GDĐT kết luận, để xảy ra việc chi vượt định mức, chi sai quy định, trách nhiệm chính thuộc về ông Lê Văn Thái - chủ tài khoản nhà trường, ông Nguyễn Cảnh Thập - kế toán nhà trường. Sự tham mưu, đề xuất của các bộ phận chuyên môn liên quan.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GDĐT cũng chỉ ra nhiều sai phạm về các khoản thu, chi hàng năm về kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh (Ban ĐDCMHS) không đúng quy định.

Trong đó nhà trường thu kinh phí hoạt động Ban ĐDCMHS trường với mức thu bình quân 150.000 đồng/học sinh/năm không đúng theo quy định; một số hồ sơ chi các khoản thu thỏa thuận, phục vụ trực tiếp học sinh thiếu các chứng từ minh chứng. Nhà trường và Ban ĐDCMHS còn sử dụng kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS để chi cho các hoạt động sai quy định với số tiền 74.800.000 đồng. Trong đó năm học 2022-2023 số tiền 61.580.000 đồng, năm học 2023-2024 số tiền 13.220.000 đồng. Ngoài ra nhà trường còn thu sai của cha mẹ học sinh năm học 2023-2024 hơn 158 triệu đồng…

Thanh tra Sở GDĐT cũng kết luận, để xảy ra vi phạm trong việc ủy quyền thu chi, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS trách nhiệm chính thuộc về Ban ĐDCMHS trường các năm học 2022-2023 và 2023-2024, ông Lê Văn Thái- Hiệu trưởng nhà trường, ông Nguyễn Cảnh Thập- kế toán nhà trường.