Phát hiện hơn 1 tấn kê gà, nầm lợn, lòng non... không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Trong hai ngày 9 và 10/5/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an quận Bắc Từ Liêm, Đội Quản lý thị trường số 22, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện, thu giữ và xử lý hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

