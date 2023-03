Phát hiện 'nấm zombie' có khả năng giết chết vật chủ trong những con nhện ở Brazil Phát hiện 'nấm zombie' có khả năng giết chết vật chủ trong những con nhện ở Brazil

Một loại nấm ký sinh mới có khả năng tấn công và giết chết tế bào của các sinh vật sống đã được phát hiện ở Brazil, tương tự như "nấm zombie" được mô tả trong bộ phim The Last Of Us.

